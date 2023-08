Margarita Robles por partida dobre na Brilat: a ministra charla coa nai dun tenente co seu mesmo nome

O tenente Robles pásalle o teléfono á ministra de Defensa © Mónica Patxot A ministra de Defensa e o tenente G. Robles © Mónica Patxot

A visita oficial da ministra de Defensa, Margarita Robles, á base General Morillo de Figueirido deixou este luns unha curiosa anécdota, a conversación da titular de Defensa coa nai dun tenente da Brigada Galicia VII, Brilat, coa que comparte nome.

Como fai sempre que ve a un militar co seu mesmo apelido, a ministra parouse a falar este luns co tenente G. Robles e el díxolle que xusto a súa nai chámasse Margarita Robles. A casualidade gustou á titular de Defensa e, xa ao termo da visita, pediulle ao militar poder falar coa súa proxenitora.

O tenente chamou á súa nai e pasoulle o teléfono á ministra, que mantivo con ela unha breve conversación.

Unha vez finalizada, e moi contenta, a ministra recoñeceu aos medios de comunicación que a súa interlocutora díxolle que "a veces le preguntaban si éramos familia".

Durante a conversación, a ministra contoulle que ten localizada a outra homónima, Margarita Robles, que é catedrática na Universidade de Granada.

"Me ha hecho graciaa", explicou a ministra, que recoñeceu que cada vez que se atopa no Exército a alguén co apelido Robles "le hago un seguimiento".

Agora que coñece tamén a unha homónimoa prometeu facelo. "Este pobre no sabe lo que ha hecho", chanceou en relación co tenente que lle revelou a casualidade.