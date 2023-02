Cambio á fronte da Brilat: Luis Cortés deixa a brigada tras o seu ascenso a xeneral de división

© Subdelegación do Goberno en Pontevedra

O xeneral de brigada Luis Cortés Delgado, na base da Brilat © Cristina Saiz

Despois de tres anos á fronte da Brilat, o xeneral Luis Cortés abandona as súas responsabilidades na brigada pontevedresa. O seu ascenso a xeneral de división do corpo xeral do Exército de Terra obrígao a cambiar de aires.

O seu novo nomeamento, publicado este martes polo Boletín Oficial do Estado, pon fin ao seu destino no cuartel de Figueirido, a onde se incorporou o 31 de outubro de 2019 tras tomar posesión como xeral xefe da Brigada VII Galicia.

Procedente da Brigada Paracaidista (BRIPAC), Luis Cortés participou en diversas operacións no estranxeiro, entre outras misións en Bosnia e en Iraq, no que liderou unha forza conxunta como parte da misión da coalición internacional que loita contra o Estado Islámico.

Antes de abandonar definitivamente Pontevedra, o xeneral iniciou unha rolda de despedidas coas autoridades locais que comezou cun encontro de cortesía coa subdelegada do Goberno, Maica Larriba.

Tras a súa visita, a subdelegada destacou a capacidade "demostrada neste tempo" de Cortés para afrontar os cambios e a evolución do exército, así como a súa "visión de futuro".

Larriba, que agradeceu o seu "magnífico labor" como máximo responsable da Brilat, especialmente ao longo da pandemia, desexoulle ao xeneral "todos os éxitos" nesta nova etapa que iniciará moi pronto lonxe de Pontevedra.