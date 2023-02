A casa consistorial abrirá o seu acceso pola Praza de España só para os actos públicos

Obras de reforma da casa consistorial de Pontevedra © Mónica Patxot Obras de reforma da casa consistorial de Pontevedra © Mónica Patxot Obras de reforma da casa consistorial de Pontevedra © Mónica Patxot Obras de reforma da casa consistorial de Pontevedra © Mónica Patxot

A rehabilitación integral da que está a ser obxecto a antiga casa do concello avanza "con normalidade e a bo ritmo", segundo os responsables municipais, que este mércores revelaron novos detalles sobre o futuro funcionamento do inmoble.

A vetusta casa do concello, deseñada por Alejandro Rodríguez Sesmero e inaugurada en 1880, manterá as súas dúas entradas, a principal da Praza de España e a traseira situada na Rúa Alhóndiga, pero ambas terán usos completamente diferenciados.

Así, o acceso orixinal ao edificio, que ao contrario do que moitos supoñen é a considerada como traseira, por Alhóndiga, será o punto polo que accederán os traballadores dos servizos técnicos que o Concello situará nos laterais da súa planta baixa.

Estes servizos contarán cun "espazo diferenciado de traballo", explicou o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, de forma que a súa actividade diaria non se vexa interrompida polo uso institucional e público que o goberno municipal quere dar á casa do concello.

A primeira planta do edificio, que se está convertendo nun espazo diáfano e sen apenas divisións, acollerá os plenos da corporación, recepcións institucionais, vodas civís ou diferentes actos culturais e sociais, entre eles os pregóns das festas.

Para acceder a este espazo, que terá unha capacidade para unhas cen persoas, o público entrará pola porta da casa do concello na Praza de España, que só abrirá para permitir a entrada da cidadanía a estes actos.

Os asistentes subirán polas escaleiras nobres do edificio, salvo os que teñan problemas de mobilidade que o farán facendo uso do ascensor que xa se instalou nun dos laterais do edificio, dotando así ao inmoble de accesibilidade universal.

Con respecto ás obras que se están executando, a arquitecta Gracia Amandi, do estudo U+A, indicou que ata o de agora a maior parte dos traballos centráronse no reforzo de todas as estruturas do inmoble, quizá as tarefas "menos visibles".

A partir de agora, irán sendo cada vez máis evidentes os labores para "embelecer" o interior da casa do concello, "collendo forma para o que se atopará a cidadanía" cando terminen estes traballos. Todas as decisións arquitectónicas están tomadas, subliñaron.

"Sei que un sempre quere dar unha data concreta, pero é difícil sabelo. A previsión da obra era dun ano e de momento imos en prazo. Imos pensar que para despois do verán", asegurou o alcalde durante a visita a esta actuación, na que o Concello inviste 1,35 millóns.