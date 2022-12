Seis falecidos e dous superviventes, o tráxico balance do autobús que caeu ao Lérez na Noiteboa

Autobús accidentado en Cerdedo © EFE / Lavandeira Jr. Helicóptero Pesca 1 no accidente de Cerdedo © EFE / Sxenick Autobús accidentado en Cerdedo © EFE / Salvador Sas

Punto e final ao operativo de rescate das vítimas do tráxico accidente que se rexistrou esta Noiteboa en Pedre, Cerdedo-Cotobade, coa caída ao Lérez dun autobús que cubría a liña regular entre Lugo e Vigo e que, finalmente, levaba oito persoas a bordo.

Coa aparición dun sexto falecido, nun lugar do río próximo xa á presa de Anllóns, as autoridades decidiron desactivar o amplo despregamento que os servizos de emerxencias protagonizaron, sen apenas descanso, nas últimas 18 horas.

Os investigadores sosteñen agora que, probablemente, o condutor do autobús, un home de 63 anos que sobreviviu ao accidente, equivocouse cando declarou que no autocar ían nove persoas, que era a base sobre a que traballaban os equipos de rescate.

Os oito pasaxeiros, incluídos o condutor e a outra sobrevivente, foron identificados e todas as súas familias interesáronse por eles. Ninguén alertou sobre a desaparición dunha novena persoa, o que leva a considerar que é máis que probable que non haxa máis ocupantes.

Ante a probabilidade, que a Garda Civil considera remota, de que poida subirse ao autobús unha persoa sen arraigamento nin familia, nos próximos días seguiranse peiteando os tres quilómetros do Lérez que hai desde o lugar do accidente ata o encoro.

Non será, en todo caso, nin coa intensidade nin cos medios despregados estes dous días.

Con respecto aos oito falecidos, aos poucos vanse coñecendo máis detalles sobre eles. O máis novo, veciño de Nigrán, tiña apenas 21 anos. O resto das vítimas mortais, co máis veterano por encima dos 70 anos, eran naturais de Lalín, Vigo, Soutomaior e Agolada.

Os dous sobreviventes seguen ingresados nos hospitais de Santiago e Pontevedra. Evolucionan favorablemente e a súa vida non corre perigo. O condutor, ademais, deu negativo na proba de alcoholemia e drogas que lle realizou a Garda Civil.

Para esclarecer as causas do accidente, que as autoridades achacan en gran parte ao mal tempo que había no momento do sinistro, haberá que esperar a que o autobús sinistrado poida ser retirado do río, algo que "vai para longo", segundo fontes da investigación.