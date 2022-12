As "moi malas" condicións meteorolóxicas "seguramente" influíron no sinistro de Cerdedo

As autoridades, con Alfonso Rueda entre eles, no lugar do accidente © EFE / Brais Lorenzo

A falta dunha investigación "exhaustiva" por parte da Garda Civil, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, afirmou que "seguramente" influiría no accidente do autobús en Cerdedo-Cotobade as "moi malas" condicións meteorolóxicas que había onte á noite.

"Sempre é tremendo falar dun accidente así pero en datas como esta é máis dantesco", subliñou Rueda, que este domingo quixo achegarse ata o lugar do sinistro, en Pedre, para interesarse polos labores de rescate.

Para aclarar o accidente, "cuxas causas non sabemos con certeza" segundo o presidente galego, será clave a operación para retirar o autobús do río Lérez, algo que as autoridades tratarán de facer nas próximas horas.

O titular da Xunta sostivo que "o lóxico" será retiralo con guindastres de gran tonelaxe desde a ponte pola que caeu o autocar, pero para iso "hai que ver se a estrutura é segura e aguanta ese peso, senón haberá que buscar outra fórmula".

Sexa como sexa, a prioridade dos equipos de emerxencias é localizar aos desaparecidos que aínda non foron localizados, tres segundo os últimos cálculos das autoridades, que cifraron en nove o número de persoas que viaxaban no interior do autobús.

Dúas delas, o condutor e unha pasaxeira, foron rescatadas con vida e atópanse ingresadas en senllos hospitais "fóra de perigo", indicou Alfonso Rueda, mentres que se logrou recuperar o cadáver doutros catro viaxeiros, o último deles xa en augas do propio río.

"Hai que seguir buscando ao resto", sentenciou Rueda, que quixo ofrecer as súas condolencias ás familias das vítimas, moitas das cales están a ser atendidas no lugar do accidente por un equipo de psicólogos especializados en catástrofes.

Ademais, o presidente galego agradeceu o traballo que están a realizar os integrantes do operativo de rescate, fundamentalmente o persoal de emerxencias e as forzas e corpos de seguridade do Estado, xa desde onte sábado.

En plena Noiteboa, dixo, "había moita xente traballando aquí" e foi a súa rápida reacción, tras recibir unha chamada desde o interior do autobús, o que permitiu que sobrevivisen dúas persoas, algo que polas características do sinistro asegura que é "incrible".