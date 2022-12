Jorge Cubela, tras o accidente do autobús: "É a desgraza máis grande que podíamos sufrir"

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, cualificou este domingo o accidente de autobús que deixou dúas persoas falecidas e, polo menos, outras tres desaparecidas como a "desgraza máis grande" que podía sufrir o seu municipio.

"É unha traxedia sen paliativos. Non hai palabras que describan a mala sorte que houbo esta noite no noso concello", explicou Cubela, que seguiu o operativo de rescate desde o lugar do accidente.

O rexedor detallou que, tras rescatar a dúas persoas con vida e outras dúas falecidas, aínda buscan a varias desaparecidas.

"Un dos sobreviventes é o condutor do autobús, que dixo que ían dentro seis ou oito persoas, polo que é a información coa que traballan os equipos de emerxencias", proseguiu.

Cubela apuntou a que a estrada N-541, o punto onde se produciu o accidente, ten bastante sinistralidade, aínda que a ponte por onde caeu ao río Lérez está nunha recta.

"Esta estrada con esta choiva e co temporal estaba xa mal, ben é certo que isto é unha recta, onde non debería haber ningún problema, pero descoñecemos os motivos e as causas, aínda que nesta estrada sempre hai saídas de vía, hai numerosos accidentes", concluíu.