As Festas da Mercé poñen o punto final ao programa Verán en Poio

Fogos de lucería CC BY-NC-SA Juan Mejuto

O concelleiro de Festexos, Xosé Luís Martínez, deu a coñecer este mércores a programación completa das Festas da Mercé 2022, que terán lugar a vindeira fin de semana, do 23 ao 25 de setembro, e que supoñen o broche de ouro ao programa 'Verán En Poio'.

Martínez estivo acompañado da edil de Cultura, Raquel Rodríguez e representantes da Fraternidad Seglar Mercedaria Orden III, entidade que colabora nesta cita, na que non faltarán actuacións musicais, verbenas e actos relixiosos.

A explanada da Seca será un dos centros neurálxicos destas festas, ao acoller as verbenas nocturnas do venres e do sábado. Na primeira xornada actuarán, desde as 21.30 horas, as orquestras Saudade e Charlestón. Na medianoite procederase á tirada de fogos de lucería.

Con respecto ao sábado 24, día grande da Mercé, pola mañá haberá dianas e alboradas, con protagonismo para os grupos Vides Novas e a Escola de Música Tradicional de Poio.

Ás 12.00 horas celebrarase a tradicional Misa da Vendima, coa actuación da Coral de Poio. Xa pola tarde, ás 19.00 horas, o Mosteiro de San Xoán acollerá a misa con procesión na honra da patroa. Nela participarán a Banda de Música de Marín e a Coral Virxe de Fátima.

Pola noite, ás 21.30 horas, A Seca despedirá as verbenas coas actuacións de Tango de Vigo e a orquestra Marbella. A programación pecharase o domingo 25 cunha actuación a cargo da Escola de Acordeóns de Campelo, no lugar de Vilariño, a partir das 18.00 horas.