Conta atrás (e fe na Peregrina) para o despregamento da Brilat en Iraq e Mali en novembro

Primeira visita do novo Jeme, tenente xeneral Amador Enseñat y Berea, á Brilat © BRILAT OC Primeira visita do novo Jeme, tenente xeneral Amador Enseñat y Berea, á Brilat © BRILAT OC Primeira visita do novo Jeme, tenente xeneral Amador Enseñat y Berea, á Brilat © BRILAT OC Primeira visita do novo Jeme, tenente xeneral Amador Enseñat y Berea, á Brilat © BRILAT OC

A Brigada Galicia VII, Brilat, xa está na conta atrás para as súas dúas novas misións internacionais, que lles levarán seis meses ás Iraq e Mali a partir do próximo mes de novembro. Aínda se descoñece a data exacta da partida, pero todo apunta a que será durante a segunda quincena do mes a través de varios voos con destino a ambos os destinos.

Para preparar esa misión, nas tres basees da Brigada en Figueirido, Asturias e Valladolid están inmersos en plena preparación e leste mesmo venres está previsto que se realice en Pontevedra un acto pouco habitual nesta terra, unha visita ao santuario da Peregrina para un acto de Bendición dunha imaxe da Divina Peregrina que acompañará aos soldados en zona de operacións.

A pesar de que anos atrás si se realizaron actos similares a nivel máis íntimo e a que en Asturias resulta habitual que o continxente invoque á Virxe de Covadonga antes de cada misión, na base pontevedresa o acto resulta totalmente novo. Segundo informou a Confraría Nosa Señora do refuxio A Divina Peregrina, o acto será o venres ás seis da tarde no santuario para bendicir a imaxe que acompañará aos soldados na súa misión en Iraq. A bendición será a cargo do " Páter" desta misión.

Estas dúas misións internacionais prolongaranse entre novembro e maio o groso de ambos os continxentes procederá do Rexemento Príncipe 3 da Brigada en Asturias. Serán soldados do Batallón de infantería protexida San Quintín I/3 e do Batallón Toledo II/3, aínda que tamén recibirán apoio e unidades específicas das outras bases da Brigada, fundamentalmente, efectivos con base en Figueirido.

Este martes 26 de outubro, os responsables da Brigada trasladaron todos os detalles da súa preparación para a nova misión ao novo xefe de Estado Maior do Exército de Terra (JEME), o tenente xeneral Amador Enseñat e Berea, que realizou a súa primeira visita á base General Morillo de Figueirido tras o seu nomeamento o pasado 5 de outubro.

O novo Jeme foi recibido polo xefe da Brigada, o xeneral Luís Cortés Delgado, e mantivo unha reunión no Cuartel Xeral da Brilat na que recibiu cumprida información da composición, organización e situación actual da Brigada, con especial atención a estes inminentes despregamentos nas operacións de Iraq e Mali e o compromiso da Brigada no núcleo principal da unidade de Moi Alta Dispoñibilidade da OTAN (VJTF Very High Readiness Joint Task Force).

Segundo informou a propia Brigada a través dun comunicado, os responsables da base puxérono ao día de "algunhas das capacidades nas que a Brilat exerce un papel de liderado no ámbito do exército de Terra", froito da súa experiencia multinacional, preparación e permanente adaptación aos novos escenarios e ameazas.

Ademais, puido presenciar unha demostración sobre o terreo para coñecer de primeira man o funcionamento dos últimos materiais que se están empregando na Brigada, entre os que cabe mencionar un novo caixón de area dixital para facilitar o plan das operacións, novos sistemas de mando e control e medios de recoñecemento e exploración do campo de batalla.

O tenente xeral Amador Enseñat e Berea tamén visitou as diferentes instalacións da base, con paradas na aula de Simulación Sanitaria Cabo Idoia Rodríguez Buján, a sala histórica da Brilat (onde asinou no Libro de Honra da unidade); ou a sala de bandeiras do Rexemento de Infantería Isabel a Católica 29.

O encontro finalizou cun encontro con persoal da Real Irmandade de Veteranos das Forzas Armadas e cunha representación do persoal da Brilat.