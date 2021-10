Aprobadas modificacións no orzamento para mellorar o campo de fútbol da Reiboa e a sede de Protección Civil

Campo de fútbol A Reiboa © Concello de Poio

O pleno de outubro desenvolvíase este martes cunha análise por parte do concelleiro de Economía e Facenda, Xulio Barreiro, sobre o período medio de pago a provedores. Indicou que se está executando nun prazo inferior a 23 días durante os tres primeiros trimestres do ano, por debaixo dos 30 días que establece actualmente a normativa.

Confírmase así unha baixada de máis do 57%, xa que en 2020 o prazo medio do pago situábase en 52,41 días, segundo fontes municipais. O concelleiro indicaba que en 2020 esta tramitación de facturas estivo afectada polo confinamento e as estritas limitacións derivadas da pandemia da covid-19. Barreiro afirma que os rexistros deste ano son os máis positivos do últimos cinco anos.

Nesta sesión plenaria tamén se aprobaban as modificacións do Orzamento para executar diversos proxectos para mellora de infraestruturas e equipamentos municipais. Con esta modificación está previsto que na contorna de Costa Xiráldez incorpórese un parque de calistenia, na zona de Lourido. Tamén se renovará o céspede no campo de fútbol da Reiboa e acometeranse obras na sede da Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, situada na Avenida dá Seca. Ademais, tamén se destinarán 50.000 euros á creación de novas prazas de aparcamento na zona de Combarro.

O pleno tamén serviu para anunciar o pagamento de facturas correspondentes á realización de obras en vías e mellora de diversos servizos. Destinarase diñeiro para estas iniciativas procedente da contía sobrante da partida destinada a axudas directas para os sectores máis afectados polas restricións derivadas da pandemia. Para estes sectores destináronse 43.000 euros entre ao redor de 50 empresas e profesionais que solicitaron as axudas.

O goberno local xustifica a nova utilización do diñeiro ao non poder establecerse unha nova convocatoria antes de finais de ano, cando esa partida terá que estar executada. Desde o goberno tripartito indícase que todas as persoas solicitantes que cumprían cos requisitos recibiron as axudas en porcentaxe da caída de ingresos que sufriron respecto ao ano 2019 e que alcanzaron os 1.000 euros por negocio, cando a baixada superaba o 50%.