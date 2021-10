Renovada a tendedeira de redes do Porto de Marín cun investimento de 200.000 euros

Xa se atopa en funcionamento a tendedeira cuberta de redes do Porto de Marín despois de que, durante as últimas semanas, se renovara a cuberta e mellorásense as instalacións.

A obra atópase dentro do Plan de Investimentos da Autoridade Portuaria, no apartado de "actuacións no sector pesqueiro". Durante os traballos retirouse a antiga cuberta para cambiala por unha estrutura de panel sándwich e pranchas de policarbonato.

Tamén se rehabilitaban os paramentos verticais con saneado e un traballo de repintado, igual que nas ventás e nos portalóns de corredera. O investimento para esta intervención realizada pola empresa Construcciones Orega ascendeu a 200.000 euros

Durante estas obras de reforma, desde a Autoridade Portuaria estableceuse un espazo próximo alternativo para que continuase desenvolvéndose a actividade dos usuarios da tendedeira. Nos últimos días, estes traballadores xa realizan os seus labores na nave remodelada.

Actualmente, o Porto de Marín ten censadas a 30 persoas que realizan traballos de elaboración e reparación de redes. No ano 2020 contabilizáronse 1.600 aparellos de pesca despregados nas tendedeiras habilitadas no porto, tanto interiores como exteriores.