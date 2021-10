Lores, "preocupado" porque a A-57 se está "eternizando no tempo"

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, expresou este xoves a súa "preocupación" porque, á vista dos compromisos recollidos nos orzamentos xerais do Estado para 2022, a autovía A-57 parece que se está "eternizando non tempo".

Tras o atraso acumulado pola execución do primeiro tramo, entre Vilaboa e A Ermida (Marcón), nas contas públicas para o próximo ano recollen segundo as rexedor "cifras moi escasas" para as seguintes fases, A Ermida-Pilarteiros e Pilarteiros-Barro.

"Se non se axiliza vai a eternizarse como a primeira parte", subliñou Fernández Lores, que espera que na fase de tramitación parlamentaria se resolva este "atraso sistemático" na execución desta autovía.

Con respecto ao resto de compromisos incluídos no documento, o alcalde sinalou que recollen "demandas históricas" da cidade, pero lembrou que "sempre recollen moitas cousas que logo nada", polo que advertiu que tentará que sexan "efectivos".

"A nosa preocupación non é recoller máis cousas senón que se execute o que está recollido", sentenciou o rexedor pontevedrés.

O PP LAMENTA QUE NON HAIA "NIN UNHA SOA NOVIDADE"

O Partido Popular, pola súa banda, lamentou que os orzamentos xerais para 2022 non presenten "nin unha soa novidade" para a cidade de Pontevedra, o que levou a Rafa Domínguez a cualificar estas contas como o "día da marmota".

"Son as mesmas partidas e as mesmas obras, que seguen sen avanzar", denunciou o portavoz do PP, que lembra que ademais a execución das anteriores contas do Goberno central en Pontevedra "foi mínima".

Esta situación demostra, a xuízo de Domínguez, o "desinterese absoluto" por parte do Goberno central cara Pontevedra, o que considera unha "decepción".

O PSOE, "OPTIMISTA" ANTE UNS ORZAMENTOS QUE RECOLLEN OBRAS "PRIORITARIAS"

Desde as filas socialistas, o seu portavoz en Pontevedra, Tino Fernández, fixo unha valoración "positiva e optimista" dos orzamentos para 2022 porque neles "se encadran obras que son prioritarias para Pontevedra".

"Xa nos gustaría que os orzamentos da Xunta recolleran tantas demandas da cidade", sinalou Fernández, que recoñece que agora o "seguinte paso" é que estes proxectos se executen porque "levamos anos" esperando pola tramitación destas actuacións.

Asegurou que desde o PSOE "utilizaremos toda a nosa capacidade de influencia para que que se inicie a súa execución o vindeiro ano".