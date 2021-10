Acepta tres anos de prisión por tentar matar o seu marido estando bébeda para evitar que entrase en casa

Xuízo a Josefa R.S., condenada por intentar matar ao seu marido © Mónica Patxot Xuízo a Josefa R.S., condenada por intentar matar ao seu marido © Mónica Patxot Xuízo a Josefa R.S., condenada por intentar matar ao seu marido © Mónica Patxot

Josefa R.S. será condenada coa súa conformidade a tres anos de prisión como autora de delito de homicidio en grao de tentativa tras recoñecer #ante o tribunal que en xullo de 2020 tentou matar o seu marido na casa que compartían mentres ela estaba borracha.

A muller sentou no banco dos acusados da sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, pero o xuízo xa non chegou a celebrarse porque chegara a un acordo de conformidade coa Fiscalía. Inicialmente pedían que fose condenada a catro anos e medio de prisión, pero este acordo reduciu a pena nun ano e medio.

A xa condenada recoñeceu os feitos, que, segundo a Fiscalía ocorreron o 23 de xullo do ano pasado nun domicilio no partido xudicial da Estrada, cando acoitelou ao seu marido cinco veces, decidida a acabar coa súa vida con tal de evitar que puidese regresar ao domicilio que ambos compartían.

A muller atópase en prisión provisional desde o día seguinte ao intento de homicidio, de modo que xa cumpriu case a metade da pena que lle impoñerá a Audiencia. Dado que ela mesma aceptouna, a sentenza será firme e non haberá recurso. .

A acusada atopábase baixo o influxo da previa inxesta de bebidas alcohólicas, o que lle producía "unha intoxicación aguda de alcol" que afectaba "de forma relevante" á súa capacidade volitiva. A muller padece unha síndrome de dependencia de alcol de anos de evolución e no seu acordo coa Fiscalía acordouse aplicar unha circunstancia eximente incompleta de ebriedade, ademais doutra agravante de parentesco.

O home renunciou expresamente a reclamar á súa esposa por estes feitos, aínda que a acusada si deberá indemnizar ao Servizo Galego de Saúde polos gastos ocasionados. Tamén se lle impoñerá unha orde de afastamento que lle impedirá durante os seis anos seguintes á súa posta en liberdade aproximarse a menos de 100 metros da vítima, o seu domicilio, lugar de traballo ou calquera outro frecuentado por el, así como de comunicarse con el por calquera medio.

A acusada e a súa vítima estaban casados e convivían. Aquel día, sobre as dez da noite, estaban no domicilio conxugal cando se iniciou unha discusión entre ambos. Durante a mesma, a muller, segundo ela mesma recoñeceu, colleu un coitelo, polo que o seu marido decidiu saír do domicilio.

A continuación, o home quixo volver entrar, pero ela non lle permitiu a entrada, mantendo pechada a porta. Entón o marido optou por empolicarse a un pequeno galpón anexo e desde alí tentar acceder ao interior a través da xanela que comunica coa cociña. Con todo, ela esperáballe para evitar que entrase.

Segundo sostén o fiscal, no momento no que el se asomou pola xanela, ela, "co propósito de acabar coa súa vida", propinoulle ata cinco puñaladas no abdome, o tórax, a man dereita e a perna esquerda, algunha delas profunda. Usou o coitelo usado nun primeiro momento e outro de cociña duns 30 centímetros.

Tras o ataque, o marido abandonou o lugar e solicitou o auxilio dos veciños, que avisaron a emerxencias. Foi trasladado ao Hospital Universitario de Santiago de Compostela, onde ingresou na UCI. Dada a gravidade das feridas e as súas complicacións, a súa saúde non se estabilizou ata o 20 de outubro e necesitou 92 días para curarse. Ademais, quedaron como secuelas varias cicatrices.