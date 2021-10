Leve aumento de casos activos con covid-19 na área sanitaria e en Galicia

Hospital Montecelo © PontevedraViva

Este martes 12 de outubro, a área sanitaria de Pontevedra-O Salnés conta cun enfermo máis con covid-19 dos detectados durante o luns 11. Segundo os datos ofrecidos pola Consellería de Sanidade, nesta xornada contabilízanse 31 casos activos.

No Hospital Montecelo, único na zona con pacientes diagnosticados con coronavirus, permanecen dúas persoas. Unha delas atópase en planta mentres a outra permanece na Unidade de Coidados Críticos do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Nas últimas 24 horas realizáronse 131 probas co resultado de tres novos contaxios. No municipio de Pontevedra continúan sendo 15 as persoas enfermas con covid-19.

Non se rexistraron falecementos na área durante os últimos días, de maneira que o número de vítimas desde o inicio da pandemia mantense en 205 pacientes. Curáronse durante este período 21.203 persoas, catro máis que durante a xornada do luns.

DATOS EN GALICIA

Segundo os datos da Consellería de Sanidade, en Galicia detectáronse 34 positivos novos nas últimas 24 horas. Trátase de 20 contaxios diarios máis respecto a os da xornada do luns 11 e 10 máis en relación aos rexistrados durante o martes de hai unha semana.

O número de casos activos establécese en 508 enfermos, seis máis que na xornada de onte. Estes pacientes repártense da seguinte forma segundo as áreas sanitarias: A Coruña-Cee: 155 (-2); Vigo: 102 (+4); Ourense: 75 (-2); Santiago-O Barbanza: 70 (+9); Lugo: 69 (-4); Pontevedra-O Salnés: 31 (+1) e Ferrol: 6 (-).

51 persoas atópanse hospitalizadas en planta, catro máis que o luns, mentres que dez pacientes permanecen nas Unidades de Coidados Críticos, do mesmo xeito que onte.

Nas últimas horas falecía un home na Coruña como consecuencia da enfermidade que eleva o número de decesos pola pandemia en Galicia a 2.642 vítimas.