O escrache ao alcalde por ENCE acaba nos xulgados

Peche de persoal de Ence no Concello de Pontevedra © Mónica Patxot

O escrache ao alcalde por parte de traballadores de Ence e sindicalistas de Comisións Obreiras, que comezou cun peche no edificio administrativo de Michelena 30, será investigado pola xustiza. Así o confirmaron este mércores fontes municipais.

O atestado da Policía Local redactado por mor desta protesta, na que foron identificadas as 13 persoas que se encerraron no edificio do Concello, entre eles o secretario de organización de CC.OO, José Luis García Pedrosa, foi remitido aos xulgados.

A través das correspondentes dilixencias de investigación, a xustiza deberá aclarar se os impulsores esta protesta puideron cometer algún delito.

Este episodio, que o goberno municipal vinculou con instrucións desde Ence e desde o PP, será debatido tamén no próximo pleno da corporación, previsto para o 22 de marzo.

Será a través de ata tres mocións diferentes nas que se abordará a situación actual da fábrica que a compañía pasteira ten en Pontevedra.

Nunha delas, BNG e PSOE reclaman que a corporación condene "enerxicamente" o "matonismo" e a "violencia" despregada polos representantes de Ence "dirixidos" polo PP e polo conselleiro delegado da empresa, Ignacio de Colmenares.

Sobre este último, ademais, propoñen que sexa declarado persoa non grata en Pontevedra.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, lamentou que "nos últimos tempos" se reactivara a campaña de "chantaxes, agresións e presión social" de Ence para lograr "perpetuarse" na súa actual localización na ría de Pontevedra.

"Ence sempre dixo que lle é máis fácil cambiar a opinión pública mediante a compra de vontades que cambiar de sitio", sinalou Fernández Lores, que entende que Colmenares merece, igual que Rajoy no seu día, "o rexeitamento da sociedade de Pontevedra".