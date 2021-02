Unha menor confirma nun xuízo na Audiencia que o noivo da súa nai abusou dela: "Estoy intentando olvidar esto todos los días"

Home acusado de abusar sexuamente da filla da súa parella © Pool / Mónica Patxot Carmen Novo, fiscal © Pool / Mónica Patxot

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra deixou este xoves visto para sentenza un xuízo que sentou no banco dos acusados a un pontevedrés acusado de abusar sexualmente da filla da súa parella cando tiña entre 13 e 14 anos. Mentres o acusado mantivo a súa inocencia, a vítima reafirmouse nas acusacións e os forenses concluíron que o seu relato é crible e que presenta síntomas "compatibles cun abuso sexual".

Os feitos que este xoves chegaron a xuízo ocorreron nunha localidade do sur da provincia entre marzo e xullo de 2017, nunha época na que a menor vivía coa súa nai e a súa parella tras pasar polo hospital porque sufría amnesia disociativa. A custodia da menor correspondía ao pai, pero, tras unha hospitalización no mes de febreiro, pasou unha tempada vivindo coa súa nai e o acusado.

A menor declarou por videoconferencia e relatou que os episodios de abusos empezaron ao redor dun mes despois da súa saída do hospital. Ata ese momento levaba ben coa parella da súa nai, "non como un pai, pero como alguén da familia", pero un día, estando no sofá, empezou a realizarlle tocamentos. Esa foi a primeira vez e, a partir de aí, ocorreu "moitas veces".

A maioría deses tocamentos realizoullos estando no sofá, pero tamén confirmou un episodio no coche del e outro estando ela na cama. Adoitaba tocarlle a zona do peito e tamén a da vaxina, habitualmente por encima da roupa, pero nalgunha ocasión tamén por baixo da roupa interior.

A menor descoñece se a súa nai notei algún deses abusos, pero ela si llo contou e ten a impresión de que non lle creu. A continuación, contoullo tamén a unha amiga da familia, á que chamaba madriña e que foi a persoa que acabou denunciando os feitos.

En momentos da súa declaración, a moza botouse a chorar, en especial cando lembrou que un día o acusado recoñeceu que lle tocaba un peito e que ela lle dixo que lle perdoaba se non volvía ocorrer. Outro dos momentos nos que acabou chorando foi cando recoñeceu a preguntas da defensa que non era capaz de lembrar "exactamente" todos os episodios e que era algo que tentaba esquece. "Estou a tentar esquecer isto todos os días".

O acusado negou todos estes tocamentos, que a Fiscalía cualifica de delito continuado de abusos sexuais a menor de 16 anos coa agravante de parentesco e pide ao tribunal que supoñan unha condena a seis anos de prisión; a prohibición de aproximarse á menor, ao seu domicilio ou calquera lugar frecuentado por ela, dentro dun radio de 500 metros, durante 7 anos; e inhabilitación para calquera profesión ou oficio, sexa ou non retribuído, que conleve contacto regular e directo con menores de idade durante tres anos despois de saír do cárcere.

Ademais, este xoves, tras a celebración do xuízo, a fiscal cambiou a súa acusación inicial, pediu que se lle impoña a pena de 10 anos de liberdade vixiada e elevou de 8.000 a 20.000 euros a indemnización para pagar á menor en concepto de danos morais.

No seu relato, o acusado tamén negou recoñecer nalgún momento algún tocamento e chegou a afirmar que, aínda que a nena vivía na súa casa, coincidían "pouco tempo".

Tampouco a nai da menor e aínda parella do acusado recoñeceu eses tocamentos. Na súa declaración #ante o tribunal explicou que tan só nunha ocasión a súa filla relatoulle que, mentres xogaba co acusado, leste tocáralle un peito, pero atribuíuno a un tocamento sen intención durante un xogo. Engadiu, ademais, que a súa filla era a que xogaba co acusado sen que aparentemente mostrar desgusto por ningún comportamento.

As forenses que analizaron á menor concluíron que o seu relato é "crible" e relataron que a hospitalización da nena foi porque sufriu un episodio de amnesia disociativa, un "mecanismo de defensa do cerebro para esquecer situacións de tensión moi intensa". Son situacións que adoitan darse tras episodios de abusos e, ademais, ela presenta un cadro "compatible con abusos", que "encaixa perfectamente" con que fose vítima de abusos.

Unha das especialistas indicou que a nena non lembraba nada previo a esa hospitalización e tamén indicou que a pesar de que presentaba este diagnóstico os seus pais non seguiron as citas pautadas con especialistas en saúde mental, tan só levárona a un privado, e non recibiu ningún tratamento "porque non a viu ningún psiquiatra".

A amiga da familia que denunciou os feitos relatou que a nena llos relatou e chegou a enviarlle audios nos que se recollían e tamén declarou que un día tivo un encontro co acusado e a nai da moza na que a nena lle dixo ao procesado que lle perdoaba e a nai explicoulle que ela xa lle "paraba a man", engadindo, "eu que queres que lle faga máis?". Aínda que ela non presenciou ningún episodio, si creu á menor.