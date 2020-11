25N | Vilaboa pagará o taxi ás mulleres que necesiten axuda pola violencia machista

O goberno municipal de Vilaboa anunciou este 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, a posta en marcha dunha iniciativa para contribuír a que as vítimas da violencia machista reciban toda a axuda que precisen.

O Concello facilitará o transporte a todas as mulleres que acudan ao CIM que este municipio comparte con Soutomaior. Así o confirmou a edil de Igualdade, Carmen Gallego. Será a través do servizo de taxis, que as vítimas poderán utilizar de balde.

Xunto con este anuncio, Vilaboa acolleu unha concentración simbólica diante da casa consistorial e que estivo marcada pola limitación de aforo imposta pola covid-19.

Nela participaron membros da corporación, funcionarios municipais e veciños e veciñas.

Na súa intervención, Gallego pediu a implicación de toda a sociedade para combater esta lacra porque "só dende as institucións non será posible cambiar os estereotipos".

A este respecto, a responsable de Igualdade destacou que "hai que traballar para a igualdade", buscando un reparto igualitario do traballo nas tarefas domésticas e no coidado das persoas maiores e as crianzas e desmontando os prexuízos dos roles masculino e feminino.

As accións concretas que permitirán avanzar neste eido estarán recollidas no Plan de Igualdade que, segundo avanzou, contará con partida orzamentaria nas contas de 2021.