Piden á cidadanía que avise o 112 en canto vexa algunha situación anómala de cetáceos na ría

A ONG Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) reclama á cidadanía que cando vexa calquera escena que pareza anómala en relación cos cetáceos que habitualmente se observan nas rías de Pontevedra ou Arousa alerten ao 112 canto antes.

Este domingo producíase unha situación que chamou a atención de moitas persoas que se atopaban na zona de Combarro, un exemplar de golfiño mular tentaba revivir á súa cría dándolle pequenos golpes e manténdoa na superficie da auga.

Desde o CEMMA sinalan que a femia coñecida como Felice, que leva en Galicia desde 2003, xa foi avistada na mañá do domingo pola ría pontevedresa protagonizando esta escena ante a mirada dun importante número de veciños que se atopaban no litoral de Poio. Con todo, o CEMMA non recibía aviso ata as 18.00 horas cando o exemplar atopábase a piques de varar en Campelo.

Ata as 19.00 horas os biólogos da ONG non puideron tentar socorrer ao arroaz. Lograron recoller á cría coa intención de realizarlle unha necropsia pero, nese momento, a nai enfadábase amosando o seu instinto protector e volvía trasladala cara ao centro da ría.

Desde esta organización solicitan que as persoas que localicen a un cachorro morto ou varado en calquera parte da Ría de Pontevedra se poña en contacto co 112 Galicia ou a través do 686.989.008 con persoal do CEMMA para que procedan á recollida do corpo e examinen as causas que provocaron o falecemento. Esta entidade xestiona a Rede de Varamentos de Galicia a través dun convenio coa Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia.