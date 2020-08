Denunciado o propietario de dous cans que mataron varios patos do parque de Costa Xiráldez

A Policía Local de Poio tramitou unha denuncia contra un veciño de Lourido, na parroquia de San Salvador, por incumprir de xeito reiterado a Lei de Benestar Animal.

Trátase do propietario de dous cans que mataron a media ducia de parrulos que habitan na contorna do parque de Costa Xiráldez.

Segundo puido constatar o corpo de seguridade municipal, os cans atópanse nunha parcela próxima á zona, da que xa fuxiron en ocasións previas.

A Policía Local de Poio informou que este é o terceiro expediente que os axentes abren contra este suposto infractor, que se expón a unha multa que pode oscilar entre os 100 e os 500 euros.

A Policía Local lembra que a normativa vixente establece que as mascotas non poden andar soltas pola vía pública. Neste caso, o denunciado ten a obriga de poñer os medios axeitados para que os seus cans non fuxan da parcela, actuación que, polo que puideron comprobar os axentes, non levou a cabo, pese a ser advertido en varias ocasións.

A identificación do sospeitoso levouse a cabo grazas ao chip do que dispoñen os cans, que foi analizado pola policía despois do último ataque contra os patos, acontecido hai apenas uns días.