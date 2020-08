O Goberno municipal de Marín busca consensos na elaboración dun plan de cara ao inicio do vindeiro curso

Na pasada Comisión Informativa o grupo de goberno do Concello de Marín presentou unha proposta de moción sobre a coordinación das competencias municipais respecto ao inicio do curso escolar nos centros educativos da vila.

O texto foi trasladado aos grupos da oposición presentes no consistorio co fin de unir esforzos e crear unha proposta conxunta na que estean presentes todas as forzas políticas con representación no Concello.

A Concellería de Educación do Concello de Marín ven traballando coas direccións dos centros educativos da vila conxuntamente na elaboración dun plan de cara ao inicio do vindeiro curso, que debido as circunstancias sanitarias prevese complicado, despois de que se suspenderan as actividades presenciais o pasado 12 de marzo.

Este traballo ten como finalidade que os nenos poidan empezar o vindeiro ano académico de maneira presencial como así apuntan tanto o Ministerio de Educación como a Xunta de Galicia.

O Concello de Marín mantivo conversas coa Consellería de Educación sobre as competencias do ente municipal na xestión dos centros escolares nos que o Concello realizará as labores de reforzo de limpezas, control de entradas e saídas e tratando que actividades coma o Plan Madruga ou os Plans Comedor continúen nos centros nos que xa estaban operativas.

Dende o goberno trasladaron que a súa intención é "unir esforzos con toda a comunidade educativa e con este obxectivo presentase esta proposta de moción conxunta tratando que todos os grupos municipais únanse na busca de solucións neste ámbito debido ás dificultades que se presentan pola crise sanitaria".