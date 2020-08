Rolda de visitas aos colexios de Sanxenxo para preparar o próximo curso

Visita ao colexio da Florida © Concello de Sanxenxo

O alcalde de Sanxeno, Telmo Martín, acompañado da concelleira de Educación, Paz Lago, e o edil de Obras e Servizos, Óscar Vilar Sartages, acudiron este luns aos colexios Magaláns, A Florida e Nantes, e ás garderías municipais do Revel e o Tombo onde analizaron cos directores dos centros as obras máis urxentes que acometer antes do comezo do próximo curso.

A rolda de visitas continuará o martes cos colexios de Portonovo, O Telleiro e a escola unitaria de Aios.

As obras serán realizadas, na maioría dos casos, polos propios operarios municipais de Obras e Servizos que tamén estiveron na visita e só será necesaria a compra de material.

O primeiro centro da visita foi o CEIP Magaláns, en Dorrón, no que se liquidarán os problemas de humidade detectados en cinco aulas co cambio de tubaxes dos radiadores e o alicatado de parte da parede. Os operarios municipais encargaranse de realizar os traballos nos próximos días para que estean a punto no inicio de curso en setembro.

As actuacións previstas no CEIP A Florida, en Sanxenxo, centraranse na instalación de canalización de pluviais nun dos accesos do interior do colexio que provocou o afundimento de parte do chan. Na aula de manualidades retiraranse 7 lavabos para garantir a distancia social entre alumnos e instalarase un novo mesado de madeira, modificaranse as tomas dos enchufes e arranxaranse as persianas.

No CEIP de Nantes cambiaranse as tubaxes contraincendios para garantir o seu correcto funcionamento e acondicionarase a contorna do centro. O goberno local terá novidades proximamente sobre o peche do pavillón ao que se dotará de iluminación de forma temporal, tal e como solicitou a dirección do centro.

Nas garderías municipais, as actuacións centraranse nos accesos para garantir o distanciamento dos nenos nas entradas e saídas dos centros así como nos patios. No caso do Tombo habilitaranse dúas novas portas e no Revel habilitarase unha senda de acceso e limitarase os espazos con valos para evitar o contacto de clases na saída ao exterior.