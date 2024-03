O Consello de Administración de A.M.A designa por unanimidade a Raquel Murillo directora xeral da mutua

O Consello de Administración de A.M.A. aprobou por unanimidade o nomeamento da ata o de agora directora xeral adxunta e responsable do Ramo de Responsabilidade Civil, ademais de vicepresidenta económica da Fundación A.M.A., Raquel Murillo, como directora xeral da Mutua, cargo que exercerá xunto a José Luis Bahillo, que continúa no seu posto como director xeral de A.M.A., para o que foi designado no ano 2019.

Tras este nomeamento, Raquel Murillo e José Luis Bahillo compartirán a súa responsabilidade sobre as diferentes áreas de xestión que engloba a dirección xeral de A.M.A. para así dar cobertura ás esixencias funcionais do devandito cargo.

Raquel Murillo é licenciada en Dereito pola Universidade CEU, MBA por Esade e Doutora en Ciencias Médico-Cirúrxicas pola Facultade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid.

Subdirectora xeral de A.M.A. desde 2010, a súa etapa á fronte do Ramo de Responsabilidade Civil Profesional estivo marcada polo crecemento exponencial da compañía neste ámbito superando os 550.000 asegurados e o impulso de proxectos pioneiros en España como son as Áreas de Prevención Legal e a de Xestión de Acordos Extraxudiciais, a póliza de agresións, protección xurídica ou sociedades profesionais, fomentando en todo momento a formación dos profesionais sanitarios, sendo tamén responsable da expansión en Ecuador, como membro do directorio de AMA América.

Raquel Murillo conta cunha dilatada traxectoria en Dereito Sanitario. Vicepresidenta terceira da Asociación Española de Dereito Sanitario (AEDS), membro do Comité de Expertos do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade para a elaboración do Baremo dos danos derivados da asistencia sanitaria.

Exerceu como profesora do Máster de Dereito Sanitario que imparte o CEU, na Universidade Camilo José Cela (UCJC), e en docencia práctica da Escola de Medicina Legal e Forense da Universidade Complutense de Madrid.

O seu labor foi recoñecido con prestixiosos galardóns como o Premio New Medical Economics ao "Liderazgo feminino en xestión", Premio á Excelencia en Xestión Sanitaria pola UNIR ou o Premio da Fundación do Colexio de Odontólogos -Estomatólogos de Madrid.