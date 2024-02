A peluquería do Equipo Já gaña as Murgas 2024

Murga do Naveiro, co seu 'Este ano imos a pelo' no XXXII Concurso de Murgas. Quinto premio © Mónica Patxot Val do Lérez, co seu 'Equipo de investigación', no XXXII Concurso de Murgas. Segundo premio © Mónica Patxot 'Janas de Leria', no XXXII Concurso de Murgas. Cuarto Premio © Mónica Patxot A Tropa de Moncha a Caralla, no XXXII Concurso de Murgas. Terceiro premio © Mónica Patxot

O salón de peiteado de Equipo Ja Pontevedra, pola que desfilaron a modo de parodia personaxes da política local como o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores ou os representantes de PP e PSOE local, Rafa Domínguez e Iván Puentes, fíxose co primeiro premio do XXXII Concurso de Murgas 2024.

O xurado deulle 70 puntos que significaron a vitoria e un premio de 1.200 euros e un cadro de Ravachol que lle entregou o alcalde pontevedrés. Para celebralo, non dubidaron en poñerse a cantar por última vez nas Murgas 2024 e, ben entrada a madrugada animaron a todos a unirse, ao ritmo de Sebastián Yatra, a:"Se ti queres estar ghuapa, na na ra na na, ven que che bota laca, na na ra na na, pero agora ven para acá, no me quedes a deber, que a min o pelo non mo vas a tomar".

A tan só un punto, quedaron os segundos, Os do Val do Lérez, tamén de Pontevedra, gañadores da edición do ano pasado.

Os do Val do Lérez, co seu 'Equipo de investigación', lograron 69 puntos e un segundo premio de 1.050 euros. O seu grupo de veciñas cotillas, desde os seus balcóns, nos que non faltou unha bufanda do Pontevedra CF, repasaron temas controvertidos a nivel local como o pacto de goberno ou a polémica coa localización da feira ambulante.

O terceiro premio foi para 'A tropa de Moncha A Caralla', do Grove, que logrou 60 puntos e 900 euros coas súas críticas á clase política e acordándose de problemas de toda a comarca do Salnés, en especial, do momento que vive a hostalería.

'Janas de Leria' logrou 59 puntos, un cuarto premio e 750 euros baseándose nun dos de temas máis polémicos de 2023 e moi socorrido este Entroido, o polémico bico do presidente da Federación Española de Fútbol á futbolista Jenni Hermoso durante a celebración do Mundial.

O quinto premio da edición 2024 foi para a Murga do Naveiro, coa súa 'Este ano imos a pelo'.

Esta agrupación, que este ano cumpre 10 anos no Entroido pontevedrés e foi a encargada de ler o pregón que abre as festas, logrou 57 puntos e 400 euros co seu particular salón de peiteado 'Lores Style'.

Pantalla completa Segunda eliminatoria do XXXII Concurso de Murgas O Pazo da Cultura de Pontevedra acolleu este mércores festivo a segunda eliminatoria do popular concurso do Entroido de Pontevedra. Este xoves 15 de febreiro, desde as 21.00 horas, quenda da gran final © Mónica Patxot