Un problema de subministracións provoca a cancelación de citas a pacientes oncolóxicos

A Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés ten un problema de desabastecemento de axentes de contrastes radiolóxicos para poder facer algunhas probas, polo que este xoves os responsables sanitarios están a mandar a algúns pacientes oncolóxicos para as súas casas sen poder atenderlles.

Desde a xerencia da área sanitaria confirmaron que "ante o imprevisto de demora na chegada da suministración de contraste" tivéronse que "desprogramar na mañá de hoxe varias probas de TC (tomografía computarizada)" unha decisión que se adoptou "preservando aquelas que tiñan maior prioridade ademais das urxentes".

A xerencia tamén avanza que "está previsto no día de mañá venres continuar coa actividade e reprogramar as non realizadas no día de hoxe", unha situación pola que piden desculpas.

Os contrastes son substancias que se introducen no organismo por distintas vías para conseguir distinguir algunha estrutura que doutra forma non podería visualizarse. Tamén se utilizan para estudar a vascularización dos distintos órganos ou para valorar as arterias e veas de calquera parte do organismo.

A última hora da mañá a Xerencia confirmou que xa dispón do subministro de contraste "para dar continuidade asistencial á prestación sanitaria".