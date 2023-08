Música, detectives y resurrección

Imagínate que eres cantante, no consigues demasiado éxito con tus primeros discos y decides abandonar la profesión. Pasados los años contactan contigo, se asombran de que sigas vivo y además, comunican que tus canciones se han convertido en un lema para luchar por la libertad, triunfas en varios continentes.

¿Qué pasa por tu cabeza?

Parece una historia insólita, sin embargo, se trata de un hecho real. El compositor Sixto Rodríguez que ha fallecido hace unos días, se fue consolidando en una leyenda de la música sin saberlo… Si la realidad supera la ficción, estamos ante una persona cuyo destino quiso ofrecerle una segunda oportunidad para triunfar.

Sixto inicia su carrera musical en 1967, con el tiempo graba dos proyectos con una productora americana: "Cold Fact" y "Coming from Reality". La compañía apuesta por su trabajo, suponiendo que alcanzará la popularidad. No obstante, la repercusión no es la esperada y Rodríguez desaparece. Comienzan los rumores sobre su muerte.

Cruzando el charco, sus composiciones cobran fuerza como himno reivindicativo y símbolo de la contracultura en el apartheid en Sudáfrica. Sus letras trascienden países, un disco de culto contagiando su energía por Nueva Zelanda, Australia... Sixto sigue desconociendo su fama.

Se cuenta que dos fans sudafricanos emprendieron un viaje para averiguar qué había sucedido con el artista. El misterio se resolvió con final feliz, encontraron a Rodríguez con vida.

Momento de reflexión, la música puede servir como desconexión y/o unión. Cuando las voces del público cantan a la vez creando momentos históricos, las fronteras dejan de separarnos.

Recomendación de cine "Searching for Sugar Man", acerca de la biografía de Sixto Rodríguez, «Mejor documental» en los Premios Óscar 2012.

YouTube: Searching for Sugar Man - Trailer subtitulado en español HD: