Carta al Sr. Núñez Feijóo

El artículo 20 del Reglamento del Senado dice literalmente: "Los senadores tendrán el derecho y el deber de asistir a las sesiones plenarias y a las Comisiones de las que formen parte y a votar en las mismas, así como a desempeñar todas las funciones a que reglamentariamente vengan obligados".

Sr. Núñez Feijóo, ¿qué parte del Reglamento no ha entendido?, pues incumple reiteradamente el mismo. Sorprende su actitud en el Senado, aparece y desaparece como el Guadiana, realmente casi no aparece. Solo ocupa su escaño en sesiones de control del Gobierno, y en los cuatro primeros plenos aparecía solo en el momento de la votación. Pero en el Pleno del pasado día 6 compareció al debate, y en cuanto comenzó el turno de portavoces abandonó el hemiciclo, lo que es una falta de respeto a sus compañeros senadores y senadoras de su partido y del resto de los grupos parlamentarios, y el día 7 no ocupó el escaño ni para votar.

Mal que le pese, Sr. Feijóo, usted es un senador más, y no me parece correcto que esté utilizando el Senado como sede del PP, pues lo que hace desde el mismo es dedicarse de lleno a su partido y no ejercer ni cumplir con las obligaciones inherentes al cargo de senador, como mínimo asistir a los plenos y votar.

Sr. Núñez Feijóo, he estado esperando 100 días de cortesía, para darle un margen para adaptarse a la institución de la que forma parte, creyendo que se iría adaptando a la misma y cumpliendo con las obligaciones que representa, y he constatado que ha adaptado el Senado a usted y a sus intereses. En el Senado no está ni se le espera, y además de derechos, el cargo conlleva obligaciones, y me pregunto ¿cómo piensa dirigir un país y ser su presidente una persona que incumple reiteradamente las obligaciones de un cargo para el que ha sido nombrado y pagado por todos los españoles?, ¿cómo va a exigir a la ciudadanía que cumpla con sus obligaciones, si usted las incumple? Dicho sea con el máximo respeto, está utilizando una institución, el Senado, de la que percibe un sueldo, como sede de su partido y para hacer su campaña política, sin cumplir con sus obligaciones como senador. Lo que no es de extrañar, pues, después de haber cesado como presidente de la Xunta de Galicia y habiendo solicitado la dedicación exclusiva como diputado autonómico, reclamó 1.500 euros del Parlamento de Galicia correspondientes a diez días en que no pisó el mismo. Ni siquiera se hallaba en Santiago de Compostela, pues estaba de viaje por Ceuta, Sevilla y Madrid para asistir a actos del PP, lo que demuestra que incumple reiteradamente sus obligaciones en los cargos que ostenta y por los que percibe un sueldo con el dinero de todos los españoles. En una empresa privada ya estaría cesado.

Sr. Núñez Feijóo, me ha sorprendido y decepcionado su comportamiento desde que ha llegado al Senado. Como comprenderán y sabrán, no soy votante suya, pero soy respetuosa y ha sido mi presidente en Galicia, elegido democráticamente, y tiene todos mis respetos, y me gustaría que usted tuviera el mismo respeto hacia la Cámara del Senado cumpliendo con sus obligaciones como senador. Eso no es moderación, es abuso y falta de respeto a la Cámara y al pueblo español.