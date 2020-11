Hablando de fútbol

El lenguaje del mundo del fútbol no se caracteriza por su precisión semántica, sintáctica o tan siquiera morfológica. Vamos a examinar algunos ejemplos de sobra conocidos por las personas afines a este ámbito. Para empezar, basta hacer constar la principal máxima futbolística, una sentencia tautológica del entrenador yugoslavo Vujadin Boskov que reza así: "Fútbol es fútbol". Es una de las expresiones más usadas por los profesionales de este deporte ya que sirve para explicar cualquier situación por enredada que parezca. Curiosamente, aquí funciona la morfología y la sintaxis, aunque la semántica nos introduce en el terreno de la metafísica. De Boskov se recuerdan otras frases de enjundia como: "Ganar es mejor que empatar. Y empatar es mejor que perder", que se comenta por sí sola. En la misma línea, también dijo: "Prefiero perder un partido por nueve goles que nueve partidos por 1-0". Aunque, siendo justos, también entró en asuntos misteriosos: "El fútbol es imprevisible porque todos los partidos empiezan 0-0".

Algunas de mis expresiones balompédicas favoritas tienen que ver con la enajenación mental transitoria que experimentan ciertos periodistas radiofónicos y televisivos que les llevan a acuñar frases como: "es un cambio hombre por hombre" cuando quieren indicar que el sustituto comparte la misma posición o características de juego que el sustituido. Hacen que uno se ponga en vilo hasta el siguiente cambio, no vaya a ser de "pantera por hombre" o algo así. Aunque quienes se llevan el gato al agua en cuanto a la producción de enunciados delirantes son los futbolistas. La ignorancia y el humor se combinan en la frase de Carlos Tévez cuando reconoce que "a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa". O esta de Lucas Podolski: "El fútbol es como el ajedrez, pero sin dardos". Ronaldo (el gordo) quiso emular a Boskov con "perdimos porque no ganamos". Sergio Ramos dejó esta perla: "Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba el baloncesto y a otros el basket". Hay incursiones en el surrealismo: "No me importaría perder todos los partidos, siempre y cuando ganemos la Liga" (Mark Viduka) 0 "Recibí un golpe en mi tobillo izquierdo. Pero algo me dijo que era mi derecho" (Lee Hendrie). Aunque mi frase favorita es una del chileno Murci Rojas: "El equipo juega igual conmigo o sinmigo".

Por el contrario, algunas reflexiones de auténticos amantes de este deporte sí son dignas de formar parte de una antología de pensamientos afortunados. Situamos aquí expresiones loatorias que incurren de lleno en el terreno de la exageración, como la de Arrigo Sacchi afirmando que "el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes". Aunque al entrenador italiano le superó con creces su lengendario colega del Liverpool, Bill Shankly, con un comentario que hizo historia: "El futbol no es cuestión de vida o muerte, es mucho más que eso".

Más calmado, el escritor neoyorquino Paul Auster dijo que "el fútbol es un milagro que le permitió a Europa odiarse sin destruirse". Y otro escritor, el francés Albert Camus aseguró :"todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol".