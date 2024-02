"Non haberá cambio a dous" na Xunta, segundo Yolanda Díaz, porque "só se Sumar entra, Rueda cae"

Mitin de Sumar Galicia en Pontevedra con Yolanda Díaz y Ernest Urtasun © Mónica Patxot Mitin de Sumar Galicia en Pontevedra con Yolanda Díaz y Ernest Urtasun © Mónica Patxot Mitin de Sumar Galicia en Pontevedra con Yolanda Díaz y Ernest Urtasun © Mónica Patxot Mitin de Sumar Galicia en Pontevedra con Yolanda Díaz y Ernest Urtasun © Mónica Patxot

A vicepresidenta segunda do Goberno, Yolanda Díaz, asegurou este xoves que os escanos que derrotarán ao PP nas eleccións galegas "son os de Sumar", xa que sostivo que ambos os partidos dispútanse dous deputados pola Coruña e Pontevedra.

"Non haberá cambio na Xunta a dous", subliñou Díaz nun mitin celebrado en Pontevedra, no que defendeu que o voto para Sumar "vale dobre", xa que servirá para "acabar con catorce anos de desgoberno do PP e para cambiar a vida da xente".

A dirixente de Sumar apelou á xente progresista "que está a dubidar" a quen votar, aos que lembrou que nas eleccións xerais do 23 de xullo "pasaba algo semellante" ante o chamamento para concentrar o voto "porque estaba a extrema dereita enfronte".

Sumar, apuntou Yolanda Díaz, "foi decisiva para que Núñez Feijóo non chegase á Moncloa e para que Abascal non fose vicepresidente", polo que apelou a repetir ese voto para que o seu partido sexa determinante en Galicia "porque se non non haberá cambio na Xunta".

"Temos que ir votar con alegría e esperanza porque o futuro está nas nosas mans", destacou a vicepresidenta segunda, que reiterou que o cambio será posible "se votamos como o 23X" porque sostivo que "se Marta Lois entra, Rueda cae".

Os galegos deben mobilizarse, segundo Díaz, "para derrotar a Rueda e a Feijóo e dicirlles que a mentira non cabe na Xunta", porque entende que un gobernante cando mente "non pode formar parte das estruturas deste país e se alguén sabe de mentiras é o PP".

A presenza de Sumar no próximo goberno galego, sostivo Yolanda Díaz, será a "garantía" para defender os dereitos dos cidadáns porque "temos claro a quen represento e queremos estar no goberno da Xunta para mellorar a vida do país".

"Non imos de farol. O que dicimos cumprímolo", insistiu a vicepresidenta, tras defender as súas propostas para reducir a xornada laboral, impulsar o acceso a unha vivenda digna ou aprobar unha reforma fiscal para que "os que máis teñan, máis acheguen".

O ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que tamén participou neste mitin en Pontevedra, á que cualificou como a "gran capital cultural de Galicia", asegurou que a campaña electoral "está dando un vuelco" polas mentiras do PP "cada vez más repetidas" e polas expectativas de Sumar, ao que ve "determinante" para formar goberno.

Tras avogar por que "es importante sacar al PP de la Xunta", Urtasun asegurou que o seguinte paso é "hacer un buen gobierno" e, a este respecto, nos gobernos progresistas "el alma lo aporta siempre Sumar", polo que defendeu que o seu partido "tiene que estar".

A candidata de Sumar Galicia á presidencia da Xunta de Galicia, Marta Lois, pechou este acto en Pontevedra afirmado que nota un movemento "contido pero expresivo" de esperanza e de ilusión para "deixar atrás a Galicia en branco e negro".

"Sumar vai ser a forza política decisiva para o cambio", reiterou Lois, que engadiu que ese cambio en Galicia "non pasa por cambiar unhas siglas por outras", senón por impulsar "políticas útiles para a xente, para a vida cotiá e sobre o que importa".

A súa, dixo a candidata de Sumar, é unha forza política "verde, feminista e laborista", que traballará por aprobar medidas "valentes e transformadoras" que provoquen "resultados directos" na xente, especialmente na vida das mulleres, dos mozos ou dos traballadores.