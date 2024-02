Ana Pontón invita a todas as galegas a "entrar comigo pola porta" da Xunta de Galicia

Tras 43 anos "é hora de que Galicia teña unha presidenta". Así o reivindicou a candidata do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pontón, que invitou a todas as mulleres galegas a "entrar comigo pola porta" da Xunta de Galicia tras as eleccións do próximo domingo 18 de febrero.

Pontón apelou á forza das mulleres para ser o "motor do cambio" e para poder poñer en marcha un futuro "en igualdade plena" da man dun goberno liderado polo BNG

"Eu non quero facer historia por min, senón por todas e para todas", agregou a candidata nacionalista, que se comprometeu a "deixarse a pel" por construír unha Galicia na que as mulleres podan ser "libres e iguais".

Así, prometeu traballar "os 365 días do ano" para que as mulleres teñan as mesmas oportunidades, para loitar contra a violencia machista, acabar coa fenda de xénero ou poñer fin á precariedade que sofren moitas mulleres "con soldos que non son decentes".

Para Ana Pontón, a igualdade "non pode ser só un lazo lila que poñerse na solapa cada 8 de marzo", polo que pediu o voto para o BNG para "poñer o turbo da igualdade" a este país.

Pontón, que como presidenta asumirá as competencias en igualdade, avanzou que un dos seus obxectivos prioritarios será destinar o 1% do orzamento autonómico, en torno a 110 millóns de euros, a combater a violencia machista.

Tras insistir en que as mulleres non poden seguir cargando coa falta dunha estrutura pública que coide ás persoas, debullou un paquete de medidas para promover a corresponsabilidade e para que a conciliación non sexa unha carreira de obstáculos para as mulleres.

Para iso co BNG na Xunta, prometeu que haberá un servizo público de canguros a domicilio, para nenos de 4 meses a 12 anos, dirixido a cubrir necesidades de natureza extraordinaria, como pode ser que un neno ou nena teña que quedar na casa por enfermidade e os seus pais traballen.

No que se refire á conciliación, adiantou tamén a ampliación da rede de escolas infantís públicas "porque a gratuidade está moi ben, pero pouco importa que sexan prazas gratuítas se despois esas prazas non existen ou non son suficientes para atender a todas as crianzas".

Para axudar a conciliar ás persoas, maioritariamente mulleres, que teñen ao seu coidado a maiores, o BNG aumentará en 86 millóns de euros o servizo de axuda no fogar (SAF) e impulsará a redución da xornada laboral a 35 horas semanais.

Ademais, Pontón propón crear unha Valedoría da Igualdade, como órgano de defensa cidadá perante situacións de discriminación, directa ou indirecta, por razón de xénero ou o Instituto Galego das Mulleres como un organismo que promova e fortaleza as políticas de igualdade.

O apoio ás familias monoparentais será outra das pezas na política de igualdade dun goberno presidido por Pontón, que quere impulsar a lei de igualdade no deporte, incluíndo a creación dunha comisión para a protección das deportistas sobre os ataques machistas e LGBTfóbicos.