Terceira vitoria consecutiva do Arosa á conta do Paiosaco (1-0)

Once do Arosa contra o Paiosaco © Arosa SC

O Arosa logrou este domingo a súa terceira vitoria consecutiva en liga á conta dun Paiosaco que arrincou moi ben a competición.

O equipo de Luisito disputou un dos mellores encontros na Lomba e parece que empeza a despegar, acurtando aos poucos a distancia cos postos de arriba.

Borja Míguez foi o autor do único gol dun choque no que o Arosa gozou de infinidade de ocasións pese ao estado do terreo de xogo.

Con estes tres puntos, os arlequinados sitúanse na sétima praza con 16 puntos, a tan só 6 do líder Somozas e a tres de Bergantiños e Alondras, segundo e terceiro respectivamente.