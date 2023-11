Remontada no último minuto do Poio Pescamar sobre o Atlético Torcal (3-1)

Emocionante encontro entre Poio Pescamar e Atlético Torcal disputado na Seca onde as conserveiras lograron orquestrar unha remontada para enmarcar a falta dun minuto para a conclusión.

Púidose adiantar o cadro conserveiro nada máis soar o asubío inicial por medio de Rocío Gómez, que se plantou diante de Valeria pero o man a man gañouno a gardameta.

Ata o minuto 9 de xogo non volveu haber máis ocasións. Saki estivo preto de marcar para as locais e pouco despois África, pero Elena detivo o intento das rivais.

Nada puido facer, con todo, para evitar o gol na seguinte ocasión da xogadora do Torcal, que aproveitou unha perda das locais para bater á gardameta e subir o 0-1 ao marcador.

Buscou a reacción o Poio Pescamar por medio de Carla Ayensa por partida dobre, primeiro cabeceando fóra por moi pouco un saque de esquina de Rocío Gómez e despois un pase de Elena Aragón que só tiña que empuxar a gol.

Alcanzáronse así os últimos minutos do primeiro tempo nos que África non acertou a finalizar un contragolpe das malagueñas e tampouco Ale de Paz, por parte das vermellas, que estivo a piques de igualar ao fío do descanso con senllas oportunidades. Unha cun bo tiro que deu nunha defensora e foise rozando o pau, e a outra tras un pase de Laura Uña.

Despois do paso polos vestiarios foi a por o partido o Poio Pescamar, que igualou no minuto 27 despois dunha boa xogada entre todas as xogadoras que finalizou Rocío Gómez no interior da portería.

Seguiu tentando voltear o resultado o equipo da Seca, especialmente por medio de Ale de Paz, que gozou de innumerables ocasiones pero non conseguiu atopar o seu premio.

Quedaban dous minutos de encontro e o marcador seguía sen moverse. Laura Uña estrelou o seu disparo ao traveseiro e, a falta dun minuto e 4 segundos para a conclusión, chegou a reacción conserveira.

Tras unha boa xogada trenzada con cinco xogadoras sobre a cancha Lara Balseiro obrou a remontada tras un pase da morte de Laura Uña, e case sobre a bucina, aproveitando un erro de saída do Atlético Torcal, que estaba a xogar sen porteira, asinou por medio de Irene o 3-1 co que asegurou o triunfo.

Consulta a acta nesta ligazón