Cisne e Málaga selan un empate tras un duelo que gañaron as defensas (20-20)

O Club Cisne Balonmán segue sen levantar cabeza. Despois da derrota da pasada fin de semana ante o pechacancelas Zamora, os brancos cederon un punto contra o Málaga en partido cheo de erros e perdas no que, aínda que os dous equipos se esforzaron en tomar a dianteira, o resultado estivo axustado en todo momento deixando aos afeccionados coa respiración contida ata o último segundo.

Arrincou o encontro con ambos os conxuntos moi imprecisos, cometendo numerosos erros ofensivos que se traducían nun resultado de 2-2 aos oito minutos de xogo.

Fóronse sucedendo os ataques para uns e outros e puido o Cisne tomar a dianteira por primeira vez na tarde de sábado, pero a zaga malagueña estivo moi atenta e interceptou o pase. O tempo seguía correndo e a máxima igualdade seguía patente, coas defensas impoñéndose aos ataques reflectindo un tenteo moi baixo no marcador (6-6, min. 19).

Diego Pérez cun lanzamento afastado fixo o sétimo tanto para o Málaga, Alberto Delgado buscou a reacción inmediata cun rápido contragolpe que se estrelou en Juan Ignacio Vilarreal e Petter subiu o 6-8 que permitía aos seus tomar a primeira lixeira vantaxe do encontro (6-8).

A Jabato non lle gustaba o que vía na cancha e parou o tempo coa intención de reverter a situación. Con todo, a pesar de estar durante dous minutos en superioridade numérica pola exclusión de Petter, o Cisne seguía negado para gol e o Málaga aproveitaba os erros para poñer máis terra polo medio e aumentar o seu pequeno colchón aos tres tantos (7-10).

Javiva reduciu distancias e mesmo tivo a oportunidade de colocar aos seus a tan só un gol do empate ao fío do descanso, pero o seu lanzamento, case sobre a bucina, estrelouse na madeira (8-10).

Saíu o Cisne dos vestiarios disposto a ir a polos dous puntos e, cun ataque comandado por André de Moura e as paradas de Roney Franzini, aos poucos foi conseguindo o seu obxectivo (11-11).

Jabato corrixiu as deficiencias defensivas dos seus pupilos e Furtado tamén se empezou a soltar en tarefas ofensivas, anotando dous goles seguidos que os colocaban por diante por primeira vez no encontro (13-12), dando paso así a un carrusel de tantos en ambas as porterías que se traducían nun resultado de máxima igualdade.

Aos 18 de xogo parecía que por fin os brancos collían confianza e lograban cambiar a dinámica para aumentar a diferenza en dous tantos cando máis necesario era (18-16).

Igualou, con todo, a menos de 4 minutos para a conclusión o Trops Málaga (19-19), Pombo provocou a exclusión de Petter, pero un mal último pase por parte dos brancos acabou perdido pola liña de fondo e desaproveitaron a oportunidade de manterse por diante. Matías volteó de novo o resultado a favor dos visitantes, Diego López igualou, pero o que puido ser o ataque decisivo dos de amarelo acabou en nada.

Tentou aproveitar a súa última ofensiva o Cisne, Jabato parou o tempo, pero o gardameta rival encargouse de anular as opcións dos brancos, que dispuxeron dun último golpe franco sobre a bucina que Furtado estrelou en Manu Díaz (20-20).

