O Torneo Internacional ITF Júnior de Sanxenxo desafía o clima coa axuda do Club de Tenis Pontevedra

21 edición do ITF World Tennis Tour Junior de Sanxenxo © Juan Caballero

A 21 edición do ITF World Tennis Tour Junior de Sanxenxo está a resultar todo un desafío para o Círculo Cultural Deportivo (CCD Sanxenxo).

O clima, con choiva constante ao longo dos últimos días, condicionou a competición, pensada para pista dura pero que se está desenvolvendo nas tres pistas cubertas de terra batida coas que conta o club.

Aínda así, e para poder cumprir a programación, foi necesaria a colaboración do Club de Tenis Pontevedra cedendo as súas instalacións da Caeira.

Só así os cadros principais puideron avanzar ata chegar este xoves aos cuartos de final e encarar a súa fase decisiva cara ás finais de dobres previstas para o vindeiro sábado e as individuais do domingo.

No deportivo, segundo a organización, destacou na terceira xornada do torneo júnior a vitoria do madrileño Rafael Jódar venceu por 1-6, 6-4 e 2-6 ao ruso Egor Pleshivtsev, mentres que a alacantina Charo Esquiva gañou o seu partido de oitavos de final contra a marroquí Malak O Allami noutros tres sets por 4-6, 6-4 e 6-7.