Edu Sousa bota o cadeado á portería do Pontevedra

Edu Sousa, adestrando co Pontevedra na Xunqueira © Cristina Saiz

Máis aló das espectaculares cifras ofensivas, co mellor arranque realizador dos últimos 40 anos, a melloría do Pontevedra Club de Fútbol tras os resultados de inicio de tempada explícanse tamén desde unha solidez defensiva que foi mellorando co paso das xornadas ata conseguir o mellor dato desde a campaña 2011-2012, con só catro goles en contra tras os sete primeiros partidos do campionato.

Nese dato ten moito de responsabilidade Edu Sousa, axudado polo labor defensivo dos seus compañeiros, e é que o seteiro granate botou o ferrollo á súa portería. Leva xa 351 minutos sen recoller un balón do fondo da rede, desde que Turrado marcase para o Cayón no minuto 9 de partido na cuarta xornada de liga.

Desde entón, ademais dese encontro pasaron outros tres completos coa porta a cero (5-0 ao Guijuelo, 0-2 ao Coruxo e o 0-4 en Zamora).

Non é nin moito menos a mellor serie de Edu na portería do Pontevedra, pero a súa seguridade baixo paus axudou a crecer en confianza ao equipo, que non encadeaba tres partidos seguidos sen encaixar desde hai dúas tempadas. Fíxoo en dúas ocasións no ano do ascenso a Primeira RFEF, entre as xornadas 7 e 9 e entre as xornadas 11 e 13.

En canto ao propio Edu, xa sumou cinco encontros consecutivos sen recibir gol na tempada 18-19 na Segunda División B, aínda que a súa mellor serie chegou en Terceira División, na campaña 2013-2014, cando quedou a só uns minutos de bater o récord histórico do club, que segue mantendo Francisco Rodríguez 'Paco', gardameta que na tempada 82-83 permaneceu 764 minutos imbatido.

Por aquel entón o actual porteiro do Pontevedra rozou os oito partidos completos a cero, recibindo un tanto no desconto dun choque nas Pontes (1-4) que deixou a súa marca nos 760 minutos.

Pero máis aló de récords, aínda moi afastados e case que impensables, a tendencia cara á solidez do equipo adestrado por Yago Iglesias é un feito, e pode resultar un aspecto decisivo para loitar a final de tempada polo ascenso de categoría.