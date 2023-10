A choiva condiciona o inicio do 21 Torneo Internacional ITF Júnior de Sanxenxo

A 21 edición do Torneo ITF Internacional Júnior de Tenis de Sanxenxo, o máis antigo desta categoría dos que se celebran en España, está xa en marcha, aínda que a choiva está a condicionar os seus primeiros compases.

A fase previa do torneo púidose completar este luns usando as tres pistas cubertas de terra batida das que dispón o Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo, deixando de momento en espera as pistas de superficie dura exteriores nas que debe celebrarse a competición.

En Sanxenxo danse un ano máis cita algunhas das grandes promesas do tenis mundial, soñando con emular os pasos de Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Casper Ruud, Jannik Sinner ou Paula Badosa, nomes que ao longo destes anos exhibiron o seu talento no torneo.

A cita, presentada este luns co campión de Roland Garros Albert Costa como padriño, desenvolverase ata o 22 de outubro no CCD de Sanxenxo con nomes a seguir como o checo Maxim Mrva, vendedor da edición de 2022, ou os españois Rafael Jodar e Ander Tarrío no cadro masculino así como as suecas Nellie Taraba e Bela Bergkvist e as nacionais Charo Esquiva e Martina Genís na competición feminina.