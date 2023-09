O Marín CF celebra cunha exposición os seus 75 anos de historia

Non moitos clubs poden presumir dunha historia tan longa como a que ten ás súas costas o Marín CF.

Por iso, no seu 75 aniversario, o Museo Municipal Manuel Torres acollerá unha mostra sobre a entidade deportiva, e que poderá visitarse entre o 4 e o 31 de outubro.

Nela expoñeranse diversas fotografías que repasarán as diferentes tempadas do Marín CF con imaxes dos equipos de base das diferentes categorías, destacando aquelas en as que conseguiron concluír como campións.

Segundo explicaron na presentación da iniciativa, tamén se habilitará un apartado especial con todos os presidentes do club e cos adestradores e xogadores que superaron a cifra de 100 encontros na entidade.

A exposición completarase con trofeos conseguidos polo Marín e con rescuerdos dos torneos que se organizaban habitualmente no verán como o Pérez Crespo ou o Ría de Marín.

Na presentación da exposición estiveron presentes o vicepresidente do Marín CF, Adrián Arias; o primeiro e segundo adestrador, Javi Martínez e Manu Otero; os capitáns Iago Pastoriza e Manu Lois; o xogador Adrián Filgueira; a alcaldesa María Ramallo; o concelleiro de Deportes, Antonio Traba; e Francisco Martínez Sena, autor dun libro escrito sobre a historia do club.