O piragüismo galego de base vólvese citar no Pontillón

O encoro de Pontillón do Castro, en Verducido, é a casa do piragüismo galego, e a próxima fin de semana volverá demostrar cunha dobre cita para a base autonómica.

O domingo 1 de outubro a pista pontevedresa arrincará a xornada ás 9.00 horas cun control selectivo do equipo galego que participará no Campionato de España en Idade Escolar de 500 e 1.000 metros que terá lugar a finais de outubro precisamente en Pontevedra.

Despois, a partir das 10.30 horas, será quenda para o Campionato Galego de Barcos Dobres en categorías prebenxamín, benxamín e alevín.

"Son as competicións que atraen máis público, ao contar cos pais e as familias que se achegan atei as intalacións", explicou na presentación da xornada o presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, acompañado da edil de Deportes, Anabel Gulías.