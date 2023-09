O Pontevedra empata contra un Cayón que terminou con nove xogadores (1-1)

O Pontevedra Club de Fútbol foi incapaz de pasar do empate contra o recentemente ascendido Cayón, que terminou o encontro con nove xogadores sobre o verde tras unha dobre expulsión nos instantes finais.

Empezou da mellor forma o cadro local, que tras uns primeiros minutos nos que os granates asediaron a súa portería, lograron adiantarse cun autogol de Garay. O defensor rexeitou un pase da morte que chegou desde a dereita, pero na segunda xogada desviou de cabeza ao interior da súa portería un potente chute de Turrado no minuto 10.

Tocaba darlle a volta ao marcador e aos 20 minutos de xogo apareceu Dalisson, que desde tres cuartos de campo disparou coa dereita para marcar un auténtico golazo e devolver as táboas.

Continuou o Pontevedra co seu intento de voltear o partido e antes de que terminase o primeiro tempo Yelko reclamou un posible penalti, pero o colexiado non viu nada.

Tras o paso polos vestiarios o dominio foi por completo para os granates, mentres o Cayón estaba replegado en busca da súa oportunidade ao contragolpe.

Avisou nada máis saltar ao terreo de xogo cun man a man de Bastos que tapou o porteiro rival e tamén Charly e Álex González probaron fortuna, pero o balón non quería entrar.

Antes do asubío final, no minuto 87, o colexiado mostrou tarxeta vermella a Raba e Riki por parte do cadro cántabro e Garay tivo unha dobre oportunidade para sentenciar e dar a vitoria aos seus, pero o marcador non se moveu e o encontro concluíu en empate a un.

Con este resultado, o Pontevedra finaliza a cuarta xornada en sétima posición con cinco puntos.

CD CAYÓN: (1): Galnares, Gabi (Mier, min. 79), Alvarito (Montiel, min. 69), David Sanz, Cagigas (Raba, min. 69), Cañizo, Turrado (Hitoshi, in. 69), Riki, Héctor Alonso, Dani Salgas (Jesús Villar, min. 60) e Resines.

PONTEVEDRA CF (1): Edu Sousa, Churre, Mario Gómez, Garay, Álex González, Samu Mayo, Ángel Bastos, Charly, Yelko, Dalisson (Jaichenco, min. 78) e Rufo (Chiqui, min. 65).

Goles: 1-0, min. 10, Garay (p.p.). 1-1, min. 20, Dalisson.