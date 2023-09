Daniela Suárez cólgase o bronce no mundial infantil de natación artística

Daniela Suárez logrou unha nova medalla mundialista para a natación artística pontevedresa.

A nadadora do Galaico Sincro logrou este sábado a medalla de bronce xunto á Selección Española na rutina combinada do Campionato do Mundo Infantil que se está celebrando en Atenas.

A moza deportista xa brillou o pasado mes de agosto cun ouro e unha prata no mundial que se disputou na localidade estadounidense de Charlotte e suma así un novo metal á súa curta carreira.