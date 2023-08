O Cangas leva a Supercopa Galicia ante un combativo Cisne (33-28)

Encontro de altísimo nivel o disputado este domingo en O Gatañal entre Frigoríficos do Morrazo Balonmán Cangas e Club Cisne Balonmán correspondente á final da Supercopa Galicia.

Os cisneístas competiron de ti a ti ante os de Asobal, que dominaron no marcador ao longo dos 60 minutos e fixéronse co triunfo final por 33-28.

Comezou o partido igualado, cun inspirado Franzini con tres paradas en catro minutos. Con todo, o Cisne era incapaz de tomar a dianteira no marcador, que mostraba un 2-2 no minuto 6.

Púxose ao choio a liña de ataque do Cangas con Martín Gallo, que apareceu para facer a máxima vantaxe dos seus ata o momento (5-3, min.10).

Seguiu ao seu o cadro local, poñendo en aprietos á defensa cisneísta e obrigando a Jabato a parar o tempo para reverter a situación (7-4).

Pero os problemas ofensivos continuaron para os de Pontevedra, incapaces de comprimir o resultado e salvándose grazas ao seu gardameta, que evitaba que a diferenza fose maior.

Non o conseguiu, senón que o Cangas, a falta de cinco minutos para que finalizase a primeira metade, ampliou a renda en catro goles para complicar as cousas do Cisne, que debía reaccionar tras o descanso (12-8) que vía como se complicaba aínda máis o partido ao descanso (15-10).

O paso polos vestiarios sentou ben aos pupilos de Jabato, que saíron como un revulsivo e, por medio dunha boa defensa e o seu posterior contragolpe, lograban recortar diferenzas (15-13).

Pouco durou a alegría ao Cisne, que enseguida viu como os do Morrazo volvían tomar a dianteira en cinco tantos.

Alcanzado o cuarto de hora do segundo tempo cambiou Jabato a defensa con Mateo Arias máis adiantado e conseguía poñerse a tan só dous goles, obrigando a Moyano a parar o tempo (26-24).

E parecía que chegarían as complicacións de verdade para o Cangas cando, a falta de 10 para a conclusión, o Cisne colocábase a un tanto. Con todo, enseguida chegou a reacción con dous rápidos ataques cos que facía o 28-25.

Todo iso, sumado a un sublime Jorge Pérez baixo paus, o seu equipo recuperaba a vantaxe de cinco goles e, con iso a tranquilidade ao ver que os de Lérez quedaban con pouca marxe de manobra.

Tentou o Cisne maquillar o marcador para a conclusión, pero o Cangas soubo manexar mellor os últimos minutos e fíxose coa Supercopa tras un resultado de 33-28.