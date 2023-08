Antía Chamosa finaliza 29 no Mundial de 20 quilómetros marcha: "Xa era un premio estar aquí"

Antía Chamosa, no Campionato do Mundo Absoluto en Budapest © Real Federación Española de Atletismo

Non foi o día de Antía Chamosa no Campionato do Mundo de 20 quilómetros marcha celebrado en Budapest, finalizando no posto 29 cun crono de 1h34:20. A medalla de ouro foi para a española María Pérez cun tempo de 1h26:51.

Era o debut da pontevedresa nun Mundial, pero a humidade e o sol condicionou a súa carreira ademais da acumulación de dúas faltas.

"Fíxose duro", admitiu a marchadora a RTVE. "Como o ano pasado non me atopei ben, pero non podo facer nada, o corpo non me respondeu", lamentou.

A pesar diso, Chamosa vaise contenta porque era o seu primeiro mundial e "xa era un premio estar aquí".

Agora, a pontevedresa vaise de vacacións "contenta e moi feliz pola marcha española" e o resultado da súa compañeira María Pérez, que chegou a meta en solitario e deulle a España o metal dourado.

O podio completárono a australiana Jemina Montag, segunda, e a italiana Antonella Palmisano, campioa olímpica en Tokio 2020