Dani Sousa pon fin á súa etapa no Poio Pescamar e Anna Escribano renova

Nova confirmación no plantel do Poio Pescamar para o que será o seu próximo proxecto deportivo na máxima categoría do fútbol sala nacional.

Anna Escribano seguirá un ano máis no conxunto vermello, tras pechar a súa renovación.

"As boas sensacións deixadas en cada partido, así como os 8 goles marcados na pasada liga, dan fe da súa calidade e do prometedor futuro que ten", sinala a entidade conserveira.

Será a súa cuarta campaña na Seca, aínda que non de maneira consecutiva tras o seu paso na 20/21 polo Viaxes Amarelle.

Escribano convértese na sexta xogadora confirmada no Poio Pescamar que adestrará un ano máis Luis López-Tulla, xunto á fichada Ale de Paz e as tamén renovadas Martita, Elena, Sandra Buzón e Laura Uña.

BAIXA DE DANI SOUSA

A que non seguirá no equipo conserveiro é a súa capitá Dani Sousa, poñendo fin a unha etapa que se prolongaba desde abril de 2018. Será unha baixa sensible pola súa ascendencia no equipo, como demostran os 16 goles que anotou a última tempada.