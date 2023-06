Galicia fai historia e proclámase campioa de Europa tras tombar a Belgrado (3-1)

Partido entre Galicia e Belgrado na Fase Final da Copa de Rexións UEFA © Real Federación Galega de Fútbol Partido entre Galicia e Belgrado na Fase Final da Copa de Rexións UEFA © Real Federación Galega de Fútbol

O estadio da Lomba viviu este sábado unha auténtica festa do fútbol coa proclamación de Galicia como nova campioa das Rexións UEFA ao gañar a Belgrado.

Ante máis de tres mil persoas animando o equipo de Iván Cancela non podía fallar e, fiel ao seu estilo, atopou moi rápido o gol. Iñaki partiu de banda dereita, meteuse cara a dentro e enviou un pase a Félix, que controlou de peito, deixou atrás a Bojovic e anotou a porta baleira.

Con confianza tras o 1-0, os locais seguiron facendo o seu xogo, mentres Belgrado tiña no ecuador do primeiro tempo a ocasión máis clara por medio de Uros Pavlovic, que disparou desde os trinta metros e obrigou a Ramón a despexar de puños.

Con todo, cando parecía que os serbios se empezaban a entoar, chegou o segundo para Galicia. Álex Rey probou desde fóra da área, o balón deu na man de Krstović, penalti e segunda amarela. O propio Álex Rey marcou o 2-0.

Antes do descanso, Kolarevic puido recortar distancias para os seus, pero Ramón salvou co pé.

Despois do paso polos vestiarios o dominio continuou sendo galego, pero co paso dos minutos foi decaendo e Belgrado, a pesar de estar cun xogador menos, gozou das mellores ocasións do encontro. Jesús Varela salvaba o 2-1 lanzandose providencial, pero no 57 chegou o premio cun disparo axustado abaixo de Kolarevic.

Era precisamente o mozo xogador serbio o que estaba a causar maiores problemas ao equipo de Iván Cancela e volvía poñer en aprietos a Ramón, obrigado a intervir para deter outro remate.

Envorcados arriba en busca do empate, Belgrado abriu espazos e Galicia aproveitounos para ter unha gran opción para facer o terceiro gol. Adri Otero asistiu a Iñaki, pero o seu chute foise por encima do traveseiro.

Adri Otero volveu ser protagonista ao estrelar o seu remate no poste e, xa no 73, chegou o gol da tranquilidade. Ube e Óscar combinaron na dereita, o último centrou ao segundo pau onde Iñaki controlou e non perdoou cun disparo abaixo.

Os serbios estaban xa sen case opcións, o cansazo notábase e Galicia puido mesmo golear, pero a defensa frustrou as intencións. Tamén Belgrado, no 83, tivo a opción de meterse no partido, pero Ramón salvou ao seu equipo para desatar a festa na Lomba unha vez que o colexiado pitou o final do partido.