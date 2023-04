O Cisne quere manter o seu cartel de mataxigantes en Huesca

Partido de Liga Asobal entre o Cisne e o Cuenca disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

Benidorm, Ademar León e Cuenca, por partida dobre, son vítimas dun Cisne que este ano suma máis vitorias contra equipos da metade superior da táboa que contra os seus rivais directos pola permanencia. A última tivo lugar a pasada fin de semana na Municipal fronte ao equipo manchego, terceiro na clasificación.

Este venres ás 21.30 horas, os brancos visitan a un conxunto da zona intermedia, un Huesca que precisa un triunfo que o afaste dos postos de playoff de descenso, do que se atopan a só tres puntos, e métao na loita por entrar a próxima tempada en competicións europeas.

Máis urxencias presenta o cadro pontevedrés. A vitoria da pasada fin de semana permitiu aos brancos abandonar o faroliño vermello. Con todo, seguen en postos de descenso coa salvación, que marca o Frigoríficos do Morrazo, a catro puntos.

Con todo, sopran aires de optimismo no vestiario branco. Os bos resultados dos últimos partidos, unidos á recuperación física de xogadores diferenciais como Cavalcanti ou Dedu Calin dispararon a esperanza na inchada branca, que soña coa permanencia.

Un novo paso sería vencer en Huesca, pero na casa branca son conscientes da dificultade do reto. Do últimos cinco partidos, os oscenses só perderon contra o todopoderoso Barcelona. Con todo, ao longo da tempada non destacaron pola súa fortaleza como locais, pois só gañaron tres partidos ante o seu público. Cederon seis derrotas e cultivaron dous empates.