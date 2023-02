O Ceuta, pechacancelas e equipo máis en forma da liga, é a primeira das tres finais do Pontevedra

Partido entre Pontevedra e Badajoz en Pasarón © David Rodiño

Partido trampa o que debe afrontar o Pontevedra este domingo ás 12 horas en Pasarón. Sobre o papel, os de Toni Otero reciben ao peor equipo da categoría, pero en realidade o Ceuta é actualmente o equipo máis en forma da Primeira Federación.

Só a pésima primeira volta completada polo equipo que agora adestra Jose Juan Romero fai que os norteafricanos sigan ocupando o último posto da táboa. Porque se se ten en conta unicamente o conseguido neste 2023, o Ceuta estaría a loitar polo liderado do grupo con equipos como o Real Madrid Castela ou o Celta B.

Os cabalas remodelaron o seu plantel neste mercado de inverno con seis fichaxes e outras tantas baixas que comezaron a render de forma inmediata. O exmadridista Tomás Mejías é o novo porteiro do Alfonso Murube; Capa e Danese chegaron do Cacereño e o Cornella para dar máis solidez á defensa ceutí. O italiano converteuse en todo un baluarte defensivo nos seis partidos que leva no seu novo equipo.

No centro do campo o ganés Selasi chegou para achegar maior forza e resistencia á medular, mentres que Mizzian e Alberto Gil dan maior profundidade á rotación dun ataque no que Cuevas e Rodri seguen sendo as principais ameazas cos once tantos que suman entre os dous.

Esta revolución permitiu ao Ceuta achegarse a só seis puntos da salvación despois de despedir o 2022 con só 8 puntos e a 14 da zona de permanencia.

Nos partidos disputados no 2023, os norteafricanos só cederon unha derrota no primeiro partido do ano fronte ao Talavera. Logo pisaron o acelerador para empatar co Castela, derrotar á Cultural Leonesa, igualar na Malata e anotarse tres triunfos consecutivos nas tres últimas xornadas fronte ao Fuenlabrada, Alxeciras e Raio Majadahonda.

Coa moral polas nubes, o Pontevedra é o novo equipo que o Ceuta ten no centro da súa diana. E os granates non están para botar foguetes nin moito menos. Suman só unha vitoria no que vai de ano e están sumidos nunha profunda crise de lesións e de resultados que Toni Otero aínda non foi capaz de reverter a pesar de derrotar á Cultural, empatar co Castela e dar a cara en Balaídos e A Malata a pesar das derrotas.

En Pasarón non se fían deste lobo con pel de cordeiro e saben que deberán ofrecer a súa mellor versión para cortar a traxectoria ascendente do Ceuta. Un partido no que Toni Otero poderá comezar a recuperar a algúns dos xogadores lesionados.

Ademais, o Ceuta ten tanta ou máis presión que os granates e non poden permitirse máis resbalones se queren seguir mantendo vivo o soño da permanencia