O boxeador Aarón González adestra co campión mundial arxentino, Marabilla Martínez

Aarón González adestra co campión do mundo de boxeo Sergio Marabilla Martínez © Team Thunder

O club de boxeo marinense Team Thunder organizará a segunda edición do Open Villa de Marín os días 11 e 12 de marzo no pavillón do colexio San Narciso. A pesar da súa curta historia, o evento é xa toda unha referencia no calendario autonómico e este ano amplía a súa duración e baterá récords de participación.

Máis de 150 boxeadores pertencentes a clubs de todo o territorio español confirmaron xa a súa participación nun torneo que aposta por dar visbilidad a púxiles en idades de formación. Clubs de Andalucía, Estremadura, Madrid, Castela e León, así como das catro provincias galegas inscribíronse xa nun torneo que, entre deportistas, adestradores e público, mobilizará a preto dun milleiro de persoas.

O club marinense dará a oportunidade a unha decena de competidores locais de categorías de base de competir con deportistas de nivel nacional.

Doutra banda, os boxeadores do club marinense, Yohana Jiménez, David González e Raúl Loira, desprazaranse esta fin de semana ao Porto nunha convocatoria da selección galega.

Do mesmo xeito, o capitán da entidade, Aarón González, pasou o entroido en Madrid nunha concentración na que puido adestrar cos mellores boxeadores do país para preparar o seu asalto al campionato galego. O luns foi sparring dun dos mellores boxeadores da historia, Sergio Marabilla Martínez. Ao día seguinte, The Thunder visitou as instalacións do ximnasio de José Valenciano, onde tamén puido cruzar luvas con varios boxeadores profesionais madrileños.