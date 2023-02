Toni Otero: "Entendo que a xente quere vitorias pero o equipo está a crecer"

O Pontevedra CF segue en serios problemas tras a derrota en Balaídos deste domingo ante o Celta B, pero o técnico granate, Toni Otero, confía en que as cousas cambien a partir desta semana na que "esperamos recuperar xente".

En canto ao partido, Otero cre que "fixemos un partido moi serio onde nos xeraron unha ou dúas ocasións de gol, nós tivemos as nosas opcións tamén, a do outro día caeu do noso lado e hoxe non fomos capaces de remontar", admitiu.

Os seus xogadores "fixeron un grandísimo esforzo e fáltanos pouco para entender que os partidos se teñen que sufrir e gáñanse ou se perden por detalles", sinalou o técnico, que afirma que tiveron controlados aos xogadores de creación celestes e "saímos de situacións boas dun para un e gañamos situacións individuais".

Para Toni Otero é "difícil explicalo, entendo que a xente quere vitorias pero o equipo está a crecer. Vimos de dous rivais que levaban 14 xornadas sen perder, o equipo deu a cara e estivo metido no partido todo o tempo".

Agora, "aos equipos rivais cústalles máis" a pesar da situación complicada na que se atopa o Pontevedra. "A xente está coa frecha para abaixo e calquera cousa faiche dano", e afirma que o vestiario "está precupado pero ilusionado", por iso confía neles para saír deste pozo e "gañar os oito partidos que hai que gañar".