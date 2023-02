Oier Calvillo sae cedido ao Calahorra e chega o mediocentro sub 23 Javi Robles

Oier Calvillo, nun adestramento do Pontevedra na Xunqueira © Mónica Patxot

A escasas horas para o final do mercado, o Pontevedra fai oficial un dobre movemento, que augura máis fichaxes nesta frenética última xornada de mercado de inverno.

Por unha banda, o extremo Oier Calvillo abandona a disciplina granate para irse decido ao CD Calahorra, do grupo II de Primeira Federación ata final de tempada.

Doutra banda, o conxunto granate fai oficial a chegada do mediocentro sub 23 Javi Robles ata final de tempada. O novo centrocampista militaba ata o de agora no Fuenlabrada, onde chegara cedido procedente do Almería. Desde o club non especifican se se trata dun traspaso ou unha nova cesión.

Con todo, a saída de Oier Calvillo augura novas chegadas ao primeiro equipo granate, que non necesitaba despedir a un xogador sénior para incorporar un futbolista sub 23, debido a que xa contaba cunha vacante deste tipo. É por iso, que todo indica que antes de medianoite chegará un novo reforzo para o equipo de Toni Otero.