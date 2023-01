O Pontevedra encaixa a súa maior goleada das dúas últimas tempadas no debut de Toni Otero como adestrador

Partido de Primeira Federación entre a Real Balompédica Linense e o Pontevedra CF © Real Balompédica Linense Equipo titular do Pontevedra C.F., que se enfrontou á Real Balompédica Linense © Real Balompédica Linense

O Pontevedra vai de mal a peor. Os granates encaixaron a súa terceira derrota consecutiva, as tres fronte a rivais directos pola permanencia, nun partido no que ofreceron unha das peores imaxes da tempada.

O cambio de adestrador a metade de semana non foi o revulsivo que no club esperaban. Máis ben todo o contrario, porque o equipo desapareceu do terreo de xogo despois de recibir o primeiro gol e acabou encaixando a maior goleada das dúas últimas tempadas.

De feito, para atopar unha derrota destas características hai que retroceder tres tempadas, a decembro do 2020 cando o Coruxo venceu por idéntico resultado ao Pontevedra de Jesús Ramos en Ou Vao. Foi tamén a maior derrota daquela tempada na que o equipo, con Luisito á fronte, logrou evitar na última xornada o descenso a Terceira Federación.

A chegada de Toni Otero ao banco parece non servir para solucionar os problemas defensivos dun equipo que encaixa goles con excesiva facilidade. Con só dúas sesións de traballo, non tivo tempo aínda o adestrador de impoñer o seu estilo. Aínda que xa deixou algúns escintileos como o cambio de sistema para recuperar a defensa de catro, a decisión de apostar por Bakero antes que Rufo na orde dos cambios ou acusar os seus xogadores de "falta de actitude" na rolda de prensa posterior á derrota contra o Linense.

En ningunha das vinte xornadas disputadas ata a data o Pontevedra había encaixado tres tantos. Con Antonio Fernández á fronte, os granates, que acumulan dez derrotas, só perderan por máis dun tanto de diferenza en catro partidos. Todos por 0-2 e lonxe de casa salvo a derrota en Pasarón contra o Rácing de Ferrol.

Ademais, os outros cinco partidos perdidos producíronse pola mínima e tres deles (Linares, Castela e Córdoba) nos minutos finais do encontro. Un feito que confirma que o equipo, a pesar da mala marcha en liga, plantou cara a case todos os rivais.

En comparación coa tempada pasada en Segunda Federación, a maior derrota do equipo que adestraba Ángel Rodríguez foi na visita ao Leganés B por 2-0. Mentres que un ano antes, das oito derrotas sufridas, todas foron pola mínima salvo a citada derrota no Vao.

O PEOR DEBUT NO GRANATE BANCO DESDE O ANO 2001

Na historia recente do Pontevedra, nunca un adestrador debutara cunha derrota tan avultada. No que vai de século, non hai un rexistro peor e só dous adestradores debutaron con tan mal pé como Toni Otero.

O primeiro precedente data do ano 2001, Milucho Pintos acababa de coller as rendas do equipo tras a destitución de Raúl González, pero o seu regreso ao banco granate foi amargo, pois se reestreou cunha derrota por 3-0 na súa visita ao Atlético de Madrid B. Xa adestrara Milucho ao Pontevedra nas dúas tempadas anteriores, nas que o seu primeiro partido terminara en empate.

O outro precedente é dun ano antes. Rafa Sáez tomou as rendas de conxunto de Pasarón na tempada 2000-2001 tras dúas experiencias previas como técnico interino. E o seu debut non puido ser peor, derrota por 3-0 no Toralín fronte á Ponferradina. Na súa última etapa como adestrador, na 2008-2009 tamén debutou con derrota fóra de casa fronte ao Sestao.

Desde entón, pasaron polo banco granate no que vai de século 19 adestradores. E só debutaron con derrota, Milo Abelleira, no primeiro ano tras o descenso a Terceira cando perdeu na súa visita ao Dorneda, Jose Aurelio Gay, na súa segunda etapa; e Alberto Argibay, en Segunda División.