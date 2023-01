O Arxil cumpre ante a súa afección e sentenza o Magectias (75-60)

Partido entre CB Arxil e Magectias no CTGD © Cristina Saiz Partido entre CB Arxil e Magectias no CTGD © Cristina Saiz

O Club Baloncesto Arxil cumpriu ante a súa afección e logrou a novena vitoria esta tempada. O conxunto verde sentenciou ao Magectias de Lanzarote no último cuarto grazas, en especial, á boa defensa e o acerto no tiro de Forster e Ribeiro.

Comezou o partido completamente igualado, e non foi ata antes do descanso cando as pupilas de Mayte Méndez empezaron a calibrar para facerse coas primeiras vantaxes no marcador e mesmo chegaron a irse en 13 puntos (39-26), pero as insulars, apoiadas en Gonçalves, apertaban o resultado para enviar o partido ao descanso en 40-34.

Tras o paso polos vestiarios, o Arxil empezou a ver perigar o triunfo a pesar de levar o control do luminoso en practicamente todo momento, ata que, cando quedaban menos de dous minutos do terceiro cuarto, o Magectias conseguiu igualar a contenda. Con todo, para fortuna das pontevedresas, Moreira gardaba un as debaixo da manga e asinaba cinco puntos que facían o 56-51 a falta do último cuarto.

E con todo por decidir deron comezo os últimos 10 minutos nos que houbo un claro dominador: o Arxil, que apoiado no xogo grupal e grazas ás individualidades de Forster, Ribeiro, Moreira ou Liste sentenciou en 75-60.

Consulta as estatísticas nesta ligazón