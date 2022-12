Dous partidos que poden marcar a tempada do Pontevedra

O 'pau' que supuxo para o Pontevedra Club de Fútbol non pasar do empate ante o Rayo Majadahonda deixa nunha situación aínda máis comprometida se cabe á nave granate a poucos días das vacacións do Nadal.

O equipo pontevedrés esgotou gran parte do seu crédito á espera dunha reacción que non termina de chegar, por moito que nalgúns encontros merecese maior premio.

O tempo foi pasando e a zona de descenso afoga cada vez máis a un proxecto dirixido desde o banco por Antonio Fernández que afronta un momento decisivo.

Con 15 puntos e a dous da salvación, a impresión é que as dúas citas que restan para pechar 2022 deben supoñer un antes e un despois. Pode ser para ben se os granates conseguen superar con éxito a 'final' que afrontarán o vindeiro domingo 18 de decembro (12.00 horas) no campo do Algeciras (décimo con 22 puntos), logrando uns puntos que lle saquen de maneira momentánea do descenso ou ben que acheguen ao máximo a zona de salvación antes do parón. Pero no caso contrario o técnico podería quedar moi tocado. Cara ou cruz.

Tras esa cita chegará a segunda eliminatoria de Copa do Rei fronte ao Tenerife en Pasarón (21 de decembro, 21.00 horas), nun duelo sen presión que de saír ben serviría para elever a confianza do grupo.

Cabe destacar que o momento decisivo do campionato trasladarase ao principio do ano, e é que nas dúas primeiras xornadas de 2023, as últimas da primeira volta, o Pontevedra medirase a dous rivais da zona media-baixa como o Badajoz (14º con 18 puntos) en Pasarón e Unionistas (13º con 19 puntos) a domicilio.

Unha oportunidade para endereitar definitivamente o rumbo ou para empezar a complicarse o seu futuro moi seriamente na terceira categoría do fútbol nacional.